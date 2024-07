Festival de Inverno de Garanhuns 2024 começa com Roupa Nova, João Bosco e Timbalada. Confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival de Inverno de Garanhuns de 2024 começa nesta quinta-feira (11), seguindo com programação no Palco Mestre Dominguinhos até o domingo (14).

A noite de abertura contará com Otto, Almério, 14 Bis e Roupa Nova. A sexta-feira (12) terá uma noite de 'seresta', com Adilson Ramos, Maciel Melo, Joanna e José Augusto.

No sábado, as atrações são Yahoo, Ritchie, João Bosco e Biquíni. O domingo fecha o final de semana de estreia no ritmo do carnaval, com Almir Rouche, Banda Eva e Timbalada. O evento será realizado 28 de julho e vai contar com mais de 20 polos de cultura.

A expectativa é que 1,8 milhão de pessoas passem pela cidade durante os 18 dias do evento, proporcionando um retorno econômico de aproximadamente R$ 180 milhões para o município. A taxa de ocupação dos hotéis, pousadas e casas para alugar é superior a 90%, registrando índices de 100% nos finais de semana.

Multicultural

Essa será a primeira vez que a Prefeitura realiza o evento sem o Governo de Pernambuco, que está tocando o Festival Pernambuco Meu País.

Apesar da saída da gestão estadual, o FIG manterá a presença das linguagens circo, dança, teatro, poesia, literatura, artes visuais, fotografia, audiovisual, oficinas e outras linguagens culturais. São aproximadamente 500 atrações distribuídas entre 22 polos.

Outros polos de música são: Palco Estação, Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna, Palco Pop Zé da Macuca e Palco Forró Zé da Macuca, além do retorno do XVII Virtuosi na Serra, na Catedral de Santo Antônio.

Das outras linguagens, existem os polos Lona de Circo Índia Morena, Galeria Galpão, Teatro Infantil (CPC Sesc Garanhuns) Dança (Sesc Garanhuns).

Mudanças

Em 2024, a Prefeitura vai promover as ações de literatura no Parque Luiz Carlos de Oliveira, localizado na Boa Vista, inaugurado em dezembro do ano passado. Antes, o polo literário ficava na Praça da Fonte Luminosa.

Outro polo que funcionará em novo endereço será a Galeria Galpão, que nesta edição recebe exposições de fotografia, artes visuais e ações de gastronomia na Escola Municipal Padre Agobar Valença, situada na avenida Caruaru.

No Centro de Produção Cultural, Tecnologia e Negócios do Sesc-PE serão promovidas várias ações voltada para as linguagens de audiovisual, dança, teatro adulto, alternativo e infantil.

Já no Parque Euclides Dourado, a parceria com o Sebrae segue mantida para realização de mais um ano do Armazém das Artes e Negócios, com espaço destinado à comercialização de produtos do artesanato pernambucano.

Confira a programação do FIG 2024:

Dia 11 de julho (quinta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Otto (PE) canta Reginaldo Rossi

21h Almério (PE)

22h40 14 Bis (MG)

0h20 Roupa Nova (RJ)

Dia 12 de julho (sexta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Carlos e Fábio (PE)

21h Adilson Ramos (RJ)

22h20 Maciel Melo (PE)

23h50 Joanna (RJ)

1h30 José Augusto (RJ)

Dia 13 de julho (sábado)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Ycaro Andrade (PE)

21h Yahoo (RJ)

22h20 Ritchie (RJ)

23h50 João Bosco (MG)

1h30 Biquíni (RJ)

Dia 14 de julho (domingo)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Belinha Lisboa (PE)

21h Almir Rouche (PE)

22h40 Banda Eva (BA)

0h20 Timbalada (BA)