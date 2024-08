Arrastão do Frevo retorna ao Recife Antigo com Carnaval de Zé Puluca, neste domingo (4)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a Orquestra Paranampuká e o Maestro Forró, a manifestação de rua de Bom Conselho é atração na volta do projeto do Paço do Frevo

O Arrastão do Frevo, programação mensal do museu Paço do Frevo, retorna neste domingo (4) às ruas do Recife Antigo após uma breve pausa em junho e julho devido às chuvas. Escolhido para guiar a volta, o Carnaval de Zé Puluca, manifestação de rua do município de Bom Conselho, no Agreste pernambucano, vem à capital para desfilar com seus estandarte, dragão e bonecos gigantes.

A concentração será às 15h30, em frente ao Paço, que fica na Praça do Arsenal. Acompanhado pela Orquestra Paranampuká, com participação especial do Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, o cortejo segue pelas ruas do Recife Antigo, passa pelo Marco Zero e retorna até a frente do Paço, onde segue com a folia.

O evento será registrado para a produção do documentário "Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho", curta-metragem que contará a história da tradicional folia do interior do Estado em sua primeira década de existência.

Frevo como bandeira

O Carnaval de Zé Puluca leva o nome do músico, maestro e compositor José Duarte Tenório, conhecido popularmente como Zé Puluca. Nascido em Bom Conselho, Tenório é autor de mais de 200 composições, entre frevos, marchas, fox-trot, sambas, boleros, melodias juninas e canções religiosas. Sua formação cultural traz o Frevo como sua principal bandeira, acompanhada de figuras alusivas da cultura nativista bomconselhense em forma de bonecos gigantes, estandartes, passistas e alegorias.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo com Carnaval de Zé Puluca

Onde: Concentração em frente ao Paço do Frevo e desfile pelas ruas do bairro

Quando: domingo, 4 de agosto, às 15h30

Quanto: Gratuito