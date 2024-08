Morre Bobby Banas, dançarino dos filmes 'West Side Story' e 'Mary Poppins'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ator, dançarino e coreógrafo americano Bobby Banas, conhecido por filmes como West Side Story e Mary Poppins, morreu na segunda-feira, 29, aos 90 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do ator e confirmada por seu filho à imprensa americana. Banas vivia em uma casa de repouso em Encino, em Los Angeles, e morreu por complicações de uma pneumonia.

"Hoje foi o dia em que Bobby Banas escolheu subir para a luz infinita dos céus acima. Um filho, irmão, pai, avô e uma verdadeira lenda dos palcos e da tela. Você brincou com os melhores. Você tocou e ensinou tantos, deu seus talentos e generosidade sempre com uma risada e um senso de humor engraçado", diz o comunicado publicado nas redes sociais.O texto é acompanhado por uma foto de Banas dançando.

Nascido em Nova York, Banas começou a dançar ainda na infância. Seu pai o incentiva, organizando aulas de dança de salão em casa. Ao se tornar profissional, no início da década de 1950, participou de filmes como Has Anybody Seen My Gal? e Rock Around the Clock. Posteriormente, também esteve em produções como Bye Bye Birdie, West Side Story, The Unsinkable Molly Brown e em Mary Poppins. Na comédia Let?s Make Love, de 1960, beijou a protagonista, a atriz Marilyn Monroe.

Trabalhou em musicais da Broadway como Peter Pan e depois em O Rei e Eu ao lado do coreógrafo Jerome Robbins.

Um dos números mais famosos de Banas é a coreografia que ele criou para a canção The Nitty Gritty, de Shirley Ellis, no programa The Judy Garland Show, em 1964. O vídeo, redescoberto nesta década, soma quase 6 milhões de visualizações no Youtube.