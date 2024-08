Filho do cantor Flávio José morre após se envolver em acidente de carro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Jonh Mike Azevedo Remígio, de 40 anos, dirigia em alta velocidade no município de Monteiro, no Cariri da Paraíba, quando colidiu com outro veículo

O filho do cantor Flávio José, Jonh Mike Azevedo Remígio, morreu nesta quinta-feira (22), no município de Monteiro, no Cariri da Paraíba, após se envolver em um acidente de carro. O também músico, de 40 anos, chegou a ser levado ao Hospital e Maternidade Santa Filomena, mas não resistiu e faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Segundo informações da Polícia Militar da Paraíba, Maike José, como era conhecido artisticamente, dirigia um carro de luxo em alta velocidade pela via e acabou batendo na traseira de um outro automóvel. Apesar do forte impacto, ninguém do veículo atingindo ficou ferido gravemente.

Pessoas que estavam no local no momento do acidente disseram que o músico dirigia de maneira imprudente e que teria passado por um quebra-molas em alta velocidade. Maike José chegou desorientado e apresentando sinais de embriaguez, segundo o hospital. Entretanto, o músico negou ter ingerido bebida alcoólica.

O cantor passou por exame de tomografia, devido a lesões na cabeça. Durante a internação no hospital, ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido pela equipe médica, que realizou o procedimento de reanimação, mas ele não recuperou os sinais vitais e veio a óbito.