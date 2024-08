3 sobremesas coreanas para quem ama assistir Doramas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como fazer receitas deliciosas típicas da Coreia do Sul em casa para apreciar e mergulhar na cultura enquanto assiste ao seu dorama favorito

As sobremesas coreanas são muito mais do que doces: elas são uma viagem sensorial e cultural. Inspiradas nos doramas, essas delícias levam os amantes da culinária oriental a uma aventura com novos sabores.

Prepare-se para se encantar com receitas típicas da Coreia do Sul e se surpreender ao conhecer sobremesas saborosas de outras culturas.

Bungeoppang

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo até obter uma consistência homogênea. Adicione o leite e o açúcar, misturando bem.

Junte as misturas secas e úmidas, mexendo até obter uma massa lisa e sem grumos. Reserve. Aqueça a forma específica para bungeoppang em fogo médio e unte-a levemente com manteiga.

Dosando a massa, preencha a forma, adicione uma porção de pasta de feijão vermelho no centro e cubra com mais massa.

Feche a forma e asse por aproximadamente 3 minutos de cada lado, ou até que a superfície esteja dourada e crocante. Retire da forma e deixe amornar.

Injeolmi

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz glutinoso

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de soja torrada

torrada 2 colheres de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

Farinha de soja torrada para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha de arroz glutinoso e o sal. Adicione água gradativamente, misturando vigorosamente até obter uma massa homogênea e levemente pegajosa.

Transfira a massa para um recipiente próprio para micro-ondas e cozinhe em potência máxima por 3 minutos.

Retire do micro-ondas, misture delicadamente com uma espátula e retorne ao micro-ondas por mais 2 minutos, ou até que a massa esteja translúcida e cozida por completo. Reserve.

Em um prato raso, misture a farinha de soja torrada, o açúcar e o sal. Transfira a massa cozida para uma superfície levemente enfarinhada com a mistura de farinha de soja.

Utilizando um rolo ou as mãos, estenda a massa até atingir a espessura desejada (aproximadamente 1 cm).

Corte a massa em pequenos quadrados ou retângulos. Passe cada pedaço na mistura de farinha de soja, garantindo que todas as superfícies sejam completamente cobertas.

Hodugwaja Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

doce 1/4 de xícara de chá de nozes picadas Modo de preparo Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo até obter uma consistência homogênea. Adicione o leite e o óleo vegetal, misturando vigorosamente. Unifique as misturas secas e úmidas, mexendo até obter uma massa lisa e sem grumos. Reserve. Em um recipiente menor, misture a pasta de feijão-vermelho doce com as nozes picadas. Pré-aqueça a máquina de waffle. Dosando a massa, preencha a máquina, adicione uma porção do recheio e cubra com mais massa. Feche a máquina e asse até que a massa esteja dourada e cozida por completo. Retire da máquina e deixe amornar antes de servir. *Com informações do portal Edicase

