Flores frescas por mais tempo: 5 truques para aumentar a durabilidade das plantas

As flores têm o poder de alegrar qualquer ambiente com suas cores e fragrâncias vibrantes. No entanto, manter a beleza delas por mais tempo pode ser um desafio.

Mas existem algumas técnicas muito boas que podem ajudar a prolongar a vida útil das suas flores, garantindo que elas permaneçam frescas e encantadoras por mais tempo.

A florista Maiara Munholi, proprietária do Inspira Ateliê de Flores, compartilha algumas dicas valiosas para maximizar a durabilidade das flores. Confira agora!

A escolha adequada das flores é crucial para garantir que elas durem mais. Ao comprar flores, observe se elas estão frescas e limpas.

"Não tem jeito, a seleção das flores é muito importante. Viu que o aspecto não está legal, não parecem novas e frescas, não leve para casa. Outra coisa importante: as folhas precisam ser retiradas, pois elas ‘contaminam a flor’! Dentro da água, somente o caule", explica Maiara Munholi.

Escolher flores em bom estado é o primeiro passo para garantir uma maior durabilidade.

Um truque simples, mas eficaz, para prolongar a vida das flores é cortar o caule a cada dois dias. Esse procedimento ajuda a aumentar a superfície de contato do caule com a água, facilitando a absorção.

"A cada dois dias é legal cortar a ponta do caule, para aumentar a superfície de contato e entrar mais água para a flor. Isso porque, com o passar dos dias, o caule vai ficando poroso, impedindo a infiltração da água", recomenda a florista.

Esse cuidado ajuda a manter as flores hidratadas e frescas por mais tempo.



As flores precisam de água para se manterem vivas (Imagem: Viktor Sergeevich | Shutterstock)

Regue as flores regularmente



Manter as flores na água é essencial para sua longevidade. No entanto, é importante que apenas o caule esteja imerso. "As flores precisam estar na água. Vale ressaltar: somente o caule deve ficar imerso na água. Por isso, tire todas as folhas.

Além disso, a cada dois dias troque a água, mas não precisa encher o vaso", aconselha Maiara. Trocar a água regularmente e garantir que não haja folhas na água ajuda a evitar o crescimento de bactérias e mantém as flores saudáveis.

Evite ambientes extremos



As flores são sensíveis às condições ambientais. Para garantir que elas durem mais, é importante protegê-las de condições extremas como sol direto e vento forte.

"Sol direto e vento não são indicados, pois as flores são muito sensíveis. Além disso, devido ao calor que faz no Brasil, é recomendado colocar as plantas no gelo e na água para elas se sentirem ‘aliviadas’", sugere a especialista.

Manter as flores em um local fresco e protegido pode ajudar a prolongar sua durabilidade.

Utilize a técnica de refrigeração



Outra estratégia eficaz para prolongar a vida das flores é a refrigeração. Muitas flores são mantidas refrigeradas até serem entregues aos clientes, o que ajuda a controlar o desabrochar e a aumentar o tempo de vida.

Essa técnica pode ser aplicada em casa para ajudar a manter as flores frescas por mais tempo.

Tipos de flores que duram mais



Alguns tipos de flores são conhecidos por sua maior durabilidade em ambientes internos. De acordo com Maiara Munholi, as seguintes flores tendem a durar mais:

Alstroemeria



Girassol



Cravos



Pinóquio



Anastácia



Lisianthus



Escolher essas variedades pode ser uma boa opção para quem deseja que as flores permaneçam frescas e bonitas por um período mais prolongado.