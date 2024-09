Documentários na Netflix: histórias reais impactantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Netflix guarda um acervo dos mais variados documentários, desde filmes sobre a natureza, até os crimes mais brutais da humanidade.

Além do poder de informar, as produções documentais guardam mistérios e histórias envolventes. Conheça três histórias impactantes para assistir essa semana no streaming.

Voo 370: o avião que desapareceu

Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines, saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. No meio da madrugada o Boeing 777-200, que levava 239 pessoas a bordo, parou de aparecer nos radares.

Sem nenhuma evidência indicada pelas autoridades ou pela companhia aérea, o desaparecimento virou um mistério de escala global.

A minissérie acompanha, em três episódios, as teorias por trás do sumiço da aeronave, com entrevistas exclusivas com especialistas e familiares das vítimas que esperam respostas depois de uma década sem explicações.

Doleira: a história de Nelma Kodama

Uma dentista do interior de São Paulo foi a primeira mulher a ser presa na Operação Lava Jato. Nelma Kodama foi responsável por disponibilizar milhões em dinheiro vivo para pagar propinas em Brasília.

Com uma personalidade intrigante, ela se tornou uma das principais figuras na maior operação anti-corrupção da história do Brasil. Nelma ganhou visibilidade quando tentou embarcar num voo com 200 mil euros escondidos na roupa.

No longa-metragem de João Wainer, ela fala pela primeira vez após sair da prisão.

Irmãos por acidente

O filme conta a história de dois pares de gêmeos idênticos que foram trocados na maternidade na Colômbia. Com o passar do tempo, é impossível encobrir a troca.

Os gêmeos e suas famílias vão em busca de desvendar suas verdadeiras identidades nessa produção envolvente e emocionante.