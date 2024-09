Wehoo Festival cancela edição de 2024 e anuncia reembolso: 'Tempos difíceis no show business'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Wehoo Festival anunciou, nesta quinta-feira (28), que não realizará a sua edição de 2024, marcada para 12 de outubro. O comunicado fala em "tempos difíceis no show business".

A programação do evento tinha atrações como Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo com o projeto "O Grande Encontro", Jão, Duda Beat, Falcão, Rachel Reis, Chico César com participação de Barro, TZ da Coronel, Major RD, The Wailers, Duquesa, Lamparina, Banda Uó, Francisco el Hombre, Barromeo, Black Alien, Gabe, Eli Wasa, D-Nox, Antdot, Valentina Luz e Madeja.

Leia Também Produtora do Recife é investigada após não reembolsar ingressos

"É com o coração apertado e um profundo senso de responsabilidade que anunciamos o adiamento da edição 2024 do Wehoo Festival. Tomar essa decisão foi doloroso, mas necessário. Às vezes, é preciso recuar para ganhar impulso e voltar mais fortes", diz a nota.

"Vivemos tempos difíceis no show business, e realizar o festival deste ano da maneira que o nosso público merece e espera, com toda a grandiosidade e emoção que nos definem, não seria possível este ano. O Wehoo é mais que um festival; é parte da nossa história, da nossa cultura, e sempre queremos oferecer o melhor para o nosso público", completa.

Reembolso do Wehoo Festival

A publicação do festival nas redes sociais também explica como ocorrerá o reembolso.

Quem comprou pela plataforma Ingresse, terá o valor estornado de forma automática no prazo de sete dias após a publicação do comunicado. Mais dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail contato@ingresse.com.

Que comprou do débito, o estorno pode demorar até 30 dias, dependendo das instituições envolvidas, como bancos que emitem o cartão. Confira mais detalhes: