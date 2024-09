Musical gratuito que recria Romeu e Julieta no Sertão chega do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Cordel do Amor sem Fim – ou A Flor do Chico" será apresentado pelo grupo Os Geraldos, no Teatro Luiz Mendonça, nos dias 5 e 6 de setembro

"Cordel do Amor sem Fim – ou A Flor do Chico", chega ao Recife em setembro para duas apresentações gratuitas.

Encabeçado pela Companhia Os Geraldos, o musical promete encantar o público nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.

Os ingressos, já disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro uma hora antes do início das apresentações, são totalmente gratuitos, permitindo que todos possam vivenciar essa experiência única.

Sobre o musical



O espetáculo é descrito como um verdadeiro "Romeu e Julieta" do sertão baiano, envolto em uma estética barroca mineira.

A trama se desenrola em Carinhanha, uma cidade à beira do Rio São Francisco, onde três irmãs têm suas vidas transformadas por uma história de amor inesperada e cheia de reviravoltas.

O musical destaca-se pela forte conexão com a cultura popular, trazendo canções ao vivo interpretadas por um elenco de 12 talentosos atores, todos imersos em um cenário rico e colorido, que reflete o melhor do teatro popular brasileiro.

"Cordel do Amor sem Fim – ou A Flor do Chico": Um espetáculo de sucesso e tradição

Imagem do musical cordel do amor sem fim, peça teatral 4 atores em cena - João Caldas

Estreado em 2021, após um adiamento de dois anos devido à pandemia, "Cordel do Amor sem Fim – ou A Flor do Chico" já conquistou plateias em importantes festivais de teatro do Brasil, como o Festival de Curitiba e o Cena Contemporânea, em Brasília.

Sob a direção de Gabriel Villela, o espetáculo marca a primeira parceria da companhia Os Geraldos com o diretor mineiro, que também assina os figurinos e cenários da montagem.

Villela é conhecido por seu trabalho em espetáculos como "A Vida é Sonho" e "Romeu e Julieta", e sua contribuição para a Música Popular Brasileira, dirigindo shows de artistas consagrados como Maria Bethânia e Milton Nascimento.

A peça se passa na fictícia cidade de Carinhanha, onde três irmãs se veem diante de um dilema emocional quando uma delas, prestes a se casar, se apaixona por um misterioso viajante que chega ao porto.

A partir desse ponto, a narrativa se desenrola em uma teia de amor, espera e transformação, oferecendo ao público uma profunda reflexão sobre os sentimentos humanos e a passagem do tempo.

Programação Completa com Oficinas e Residência Artística

Além das apresentações, o público de Recife terá a oportunidade de participar de uma residência artística promovida pela Companhia Os Geraldos.

Serão oferecidas quatro oficinas gratuitas: "Gestão Cultural", "Acompanhamento da Montagem Técnica", "Acompanhamento do Ensaio Musical" e “A Música e a Cena”.

As inscrições estarão disponíveis em breve, proporcionando uma experiência imersiva para aqueles que desejam se aprofundar nos bastidores do teatro.

Serviço

"Cordel do Amor sem Fim – ou A Flor do Chico"

Datas: 5 e 6 de setembro (quinta e sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Recife

Ingressos: Gratuitos! Retirada no Sympla e uma hora antes das sessões na bilheteria do teatro

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos

Informações: (81) 3355.9821

Musical gratuito que recria Romeu e Julieta no Sertão chega do Recife