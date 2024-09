Recife recebe o maior acervo de ilusão de ótica do mundo; saiba como visitar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez Pernambuco recebe o Museu das Ilusões, com mais de 90 instalações interativas que desafiam a percepção do público no Shopping Recife

A partir deste sábado, 14 de setembro, o Shopping Recife será o palco de uma exposição intrigante e interativa: o Museu das Ilusões.

Com uma área de quase 1.000 m² e mais de 90 instalações que brincam com a mente, essa é a primeira vez que o museu itinerante, único na América Latina, chega a Pernambuco.

O acervo do museu oferece ao público uma experiência imersiva e repleta de ilusões de ótica que desafiam o cérebro e a lógica.

Uma exposição interativa

Imagem de rapaz em cadeira que parece não estar com as pernas inteiras - Divulgação

A visita ao Museu das Ilusões promete uma aventura visual repleta de surpresas.

Para os curiosos que sempre se perguntaram até onde a mente pode ser enganada pelos olhos, esta é uma oportunidade.

Com ilusões que desafiam a percepção, o museu oferece uma experiência divertida e educativa para todas as idades.

Seja você um estudante, turista ou um profissional das áreas de Matemática, Física, Neurociência, ou Psicologia, as peças do acervo são capazes de capturar o interesse de todos.

Elas mostram como o cérebro, muitas vezes, cria suposições sobre o que vemos, ajustando a percepção com base em experiências passadas. O resultado? Você enxerga o que não é real!

Reconhecimento e prêmios

O Museu das Ilusões, que já passou por 18 cidades brasileiras, se destacou como uma das grandes revelações do setor de entretenimento.

Em 2023, foi premiado no Prêmio Mauricio de Sousa, considerado o “Oscar do Entretenimento” no Brasil, recebendo a medalha de Prata em Inovação.

O sucesso do projeto, idealizado por Paulo Zimmermann e com curadoria do físico Julio Abdalla, reforça o poder que ciência e diversão têm de se unir em experiências lúdicas.

Para toda a família

Imagem de mulher deitada no chão - Divulgação

Proporciona momentos de diversão tanto para crianças quanto para adultos.

Os visitantes terão a chance de interagir com obras que misturam ciência e arte, como o famoso "Pezão do Gigante", uma escultura que dá a sensação de que um ogro está invadindo o local pelo teto.

Além disso, os espaços instagramáveis, como os painéis 3D, são um atrativo à parte, onde os visitantes podem capturar fotos em cenários que parecem desafiadores para a realidade.

Experiência sensorial

Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões se consolidou como o maior acervo de ilusões de ótica do mundo.

Ele reúne peças consagradas internacionalmente, além de obras de artistas brasileiros, incluindo criações inéditas de Ricardo Gouveia Coimbra, artista plástico de Recife.

A proposta do museu é levar conhecimento de forma lúdica, proporcionando momentos de reflexão e diversão em cada instalação.

Serviço

Se você ficou curioso para viver essa experiência, não perca tempo! O Museu das Ilusões estará aberto ao público no Terraço de Eventos do Shopping Recife a partir de 14 de setembro.

Os ingressos já estão à venda, e há opções promocionais para grupos e famílias. Aproveite e garanta o seu!