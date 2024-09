Resumo das novelas, 17/9: Colégio Rosa dos Ventos organiza dia para homenagear profissões, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

E os alunos devem se vestir com roupas de ofícios que desejam ter no futuro. Felipe tenta destruir o vestido de Lavínia, mas Anna o impede

SBT/TV JORNAL

(15h) Contigo Sim

Samanta avisa Leonardo que Álvaro logo reconquistará Ángela. Fedra implora ao filho que não conte a ninguém que vai deixar o país. Adela garante à filha que não confia em Álvaro. Samanta revela a Leonardo sua vingança contra Ángela, mas ele não permite que ela a machuque. Clarita aconselha Álvaro a esquecer sua ambição e a mostrar a Ángela que ele é uma excelente pessoa. Félix não descansará até conseguir Luz de volta. Júlio procura Leonardo para garantir que quer ficar bem, mas o filho de Mirta pede que ele fale a verdade para que ele revele o grande segredo da mãe. Samanta conhece os planos de Félix e Gerardo escreve uma carta para ela.

(20h45) A Caverna Encantada

O Colégio Rosa dos Ventos organiza um dia especial para homenagear as profissões; e os alunos devem se vestir com roupas de ofícios que desejam ter no futuro. Felipe tenta destruir o vestido de Lavínia, mas Anna o impede. Sonhando em ser professora, Elisa copia as roupas de Pilar e se veste como ela. Anna se fantasia de Jane Goodall, etóloga pioneira no estudo de chimpanzés. Shirley e Wanda coletam provas para analisar um crime que ocorreu em um hotel. Anna e Moleza entram novamente na Caverna Encantada e escutam uma voz misteriosa.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jacó segue viagem com Lúcifer. Raquel humilha Beno. Lia é rejeitada por um pretendente. Isaque e Rebeca são surpreendidos por Ismael. Raquel é maldosa com Lia. Bila trai Raquel. Jacó encontra com Lia e ela fica mexida com as apalavras ditas por ele.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Zefa Leonel pede que Tia Salete guarde segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota garante a Torquato Tasso que Artur saberá de seu bebê no momento certo. Artur ajuda Blandina com seus investimentos, sem perceber que a moça está apaixonada por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a deixar que Margaridinha cuide de sua vida. Deodora se alia a Nivalda. Guilherme Tell sofre ao perceber que Nastácio e Caridade estão juntos. Tia Salete tem uma visão sobre o dia em que deu à luz. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino. Jordão Nicácio informa a Marcelo Gouveia que precisa de mais dinheiro para manter o garimpo ilegal na Gruta Azul. Quinota sofre um acidente.

(19h40) Família é Tudo

Jéssica confronta Electra. O capanga de Hans rende Luca e Murilo. Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Ubaiara/Youssef. Lupita se mobiliza com a proximidade de Guto. Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar Electra. Ubaiara se declara para Leda. Frida/Catarina janta com Edgar no restaurante da galeria. Jéssica confessa seus crimes para Electra, e acaba presa. Dulce avisa que Tom ainda corre risco de morte. Lupita conversa com Júpiter.



(21h30) Mania de Você

Molina nega a paternidade de Mavi e demite Mércia. Luma não aceita a demissão de Mércia. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Molina finge para Mércia que está arrependido. Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina.