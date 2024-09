Projeto gratuito "Raízes em Foco" oferece formação audiovisual para jovens do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Capacitação em técnicas cinematográficas com smartphones disponível de 23 a 27 de setembro para jovens de 18 a 35 anos envolvidos com cultura popular

O "Projeto Raízes em Foco" chega ao Recife oferecendo uma oportunidade para jovens de 18 a 35 anos, ligados às manifestações culturais locais.

Esta formação gratuita, que ocorrerá entre os dias 23 e 27 de setembro no Centro de Capoeira São Salomão, visa capacitar os participantes em técnicas audiovisuais utilizando apenas smartphones.

O curso busca não só incluir jovens de baixa renda na produção cinematográfica, mas também preservar e valorizar a herança cultural de Pernambuco.

Inclusão e Capacitação no Audiovisual

Durante os cinco dias de evento, os alunos terão acesso a uma formação completa em audiovisual.

As aulas vão desde o aprendizado dos conceitos fundamentais de linguagem cinematográfica até o desenvolvimento de projetos práticos, passando por roteiro, direção, edição e som.

O "Raízes em Foco" tem uma abordagem prática, onde os participantes terão a chance de produzir seus próprios filmes, sempre orientados por profissionais renomados do setor.

Além das aulas teóricas, os jovens aprenderão como documentar suas tradições culturais de forma autônoma, utilizando ferramentas acessíveis, como seus próprios smartphones.

Essa capacitação é essencial para que eles possam contar suas histórias e manter viva a cultura local, especialmente em áreas como a Capoeira, Maracatu, Frevo e Coco, que são expressões artísticas emblemáticas de Pernambuco.

Programação do Curso "Raízes em Foco"

O curso está dividido em três módulos, sendo a pré-produção, produção e pós-produção, abrangendo todas as etapas do processo de criação audiovisual. Veja abaixo a programação completa:

23/09 (segunda-feira), das 13h às 18h : Formação em pré-produção com o roteirista premiado Luiz Otávio Pereira, que coordenará as aulas iniciais do projeto.

: Formação em pré-produção com o roteirista premiado Luiz Otávio Pereira, que coordenará as aulas iniciais do projeto. 24 e 25/09 (terça e quarta-feira), das 14h às 17h : Adelina Pontual, renomada diretora e roteirista, comandará as aulas de produção audiovisual.

: Adelina Pontual, renomada diretora e roteirista, comandará as aulas de produção audiovisual. 26 e 27/09 (quinta e sexta-feira), das 14h às 17h30: João Maria Araújo, especialista em montagem cinematográfica, lidera o módulo de pós-produção, onde os alunos aprenderão técnicas de edição e finalização de seus projetos.

Ingressar no mundo do cinema

O projeto "Raízes em Foco" tem como objetivo democratizar o acesso ao audiovisual, possibilitando que jovens de baixa renda possam ingressar nessa área.

Os participantes serão selecionados com base no seu interesse e potencial para o cinema, e aqueles que não tiveram acesso prévio a esse tipo de formação serão priorizados.

Outro aspecto importante é a inclusão. O projeto reserva 50% das vagas para mulheres, pessoas negras, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência, garantindo que grupos sub-representados também tenham acesso a essa capacitação.

Além disso, o curso contará com materiais didáticos acessíveis e tradução em Libras para assegurar que todos possam participar plenamente das aulas.

Sobre o projeto "Raízes em Foco"

Idealizado por Diogo Lopes e Renato Barros, com produção de Clarissa Dutra da Mar Menina Produções, o "Raízes em Foco" é uma iniciativa financiada pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

O projeto já está em sua segunda edição e visa transformar a vida de jovens talentos da periferia, apostando em seu potencial criativo e oferecendo uma estrutura sólida de ensino audiovisual.

