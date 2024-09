Resumo das Novelas, 21/9: Artur acredita que Quinota o odeia, em No Rancho Fundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rede Globo

(18h45) No Rancho Fundo

Em conversa com Blandina, Artur acredita que Quinota o odeia. Quintilha teme a presença de Fubá Mimoso, que repara no anel de noivado da esposa. Primo Cícero cai no plano de Juquinha e Seu Tico Leonel, que acaba deixando seu celular na casa do parente. Marcelo Gouveia e Blandina armam para Artur. Tobias Aldonço conta a Fé que o marido de Quintilha está na cidade. Primo Cícero revela a Fé e Tobias que Militana lhe pediu para desistir das terras de Zefa Leonel. Tobias Aldonço e Fé encontram o celular de Seu Tico Leonel, sem saber que é dele. Quinota decide conversar com Artur, mas tem uma surpresa com Blandina.

(19h50) Família é Tudo

Hans inventa uma história para Frida, que finge ser Catarina. Mila confessa a Furtado que teme o que Hans pode fazer contra eles. Guto e Lupita se aproximam durante o falso sequestro. Júpiter sai para conversar com Mila. Paulina pede perdão a Vênus. Hans suborna o advogado responsável pelo falso testamento de sua tia. Edgar tenta convencer Frida a denunciar o sobrinho. Lupita avisa a Chantal que já decidiu com quem ficará. Vênus e os irmãos batem a meta da missão. Maya pede para conversar com Tom sobre seu relacionamento. Hans avisa aos primos que eles perderam a herança de Frida.

(21h30) Mania de Você

Rudá aceita a proposta de Mavi e foge para Portugal. Luma não acredita na tristeza de Mércia pela morte de Molina. Mavi paga a fiança de Viola. Rudá tenta falar com Viola, sem saber que o celular da jovem está com Mavi. No Rio de Janeiro, Almeida contrata Viola apara cozinhar no restaurante onde Marcel trabalha como ajudante de garçom. Luma oferece o quarto de Molina a Mavi. Mércia orienta Mavi a conquistar Luma.