Gusttavo Lima: saiba o que cantor sertanejo fez antes do mandado de prisão

A prisão preventiva do cantor foi decretada na tarde desta segunda-feira (23) juntamente da negativa do novo habeas corpus de Deolane Bezerra.

O cantor Gustavo Lima teria deixado o país logo após ficar sabendo do mandado de prisão em seu nome.

Fontes da coluna Segurança, do JC, informaram que o cantor teria viajado para o exterior horas antes da juíza Andréa Calado da Cruz decretar a prisão preventiva, na tarde desta segunda-feira (23).

O que Gustavo Lima fez antes de decisão de prisão preventiva?

O cantor realizou um show na cidade Jaguariúna, em São Paulo, no domingo (22), e fez até uma publicação, na tarde desta segunda (23), em sua conta oficial do Instagram.

Na postagem, o cantor pergunta "Onde aperta pra voltar, Jaguá?".

A descrição do post ainda completa com uma mensagem de celebração para a população da cidade. "Que honra ter estado com vocês nesse momento de celebração. Vocês foram incríveis!! "

Após isso, Gusttavo Lima, que, de acordo com a Polícia Federal, tem vários aviões, viajou ao Rio de Janeiro para assistir o encerramento do festival Rock In Rio (RIR).

Além de assistir o show do cantor Akon, o sertaneja se reuniu com o criador do RIR, Roberto Medina.

Em um stories do instagram que foi repostado pela conta do cantor, a assessora do cantor escreve "Fundador do Rock In Rio, um dos maiores festivais de música do mundo e o Fundador do Buteco, maior festival de música sertaneja da América Latina".

Após essas menções, a última informação de paradeiro do cantor foi divulgada pela PF, que informou a fuga do cantor para outro país.

Do que Gustavo Lima é investigado?

Além de movimentações financeiras milionárias envolvendo uma empresa do cantor com outras investigadas, a decisão judicial também pontuou que Gusttavo Lima deu "guarida a foragidos" e que viajou para a Grécia com um casal que é alvo da operação e ainda não foi capturado.

Gusttavo Lima preso? Justiça de Pernambuco decreta prisão do cantor



Nota da defesa de Gustavo Lima

A deseja do cantor soltou uma nota sobre a decisão da justiça de Pernambuco. Veja abaixo:

"A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.

Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais.

A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana.

Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores. "