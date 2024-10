Defesa de Gusttavo Lima diz que vai adotar medidas para reparar danos à imagem do cantor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A defesa do cantor Gusttavo Lima, afirmou, através de nota, que vai adotar medidas judiciais para "obter o mínimo de reparação de dano" causado à imagem do artista.

Nesta terça-feira (24), o pedido de prisão preventiva do cantor, expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital, foi revogado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A juíza Andréa Calado da Cruz havia determinado a prisão preventiva do cantor atendendo a um pedido da Polícia Civil, porém, Gusttavo havia viajado para Miami horas antes da determinação vir a público e não chegou a ser preso.

Além das medidas judiciais, a defesa do sertanejo afirmou que recebeu com "muita tranquilidade" a decisão do Desembargador do TJPE de revogar a prisão. Veja a nota completa, após o vídeo:

Gusttavo Lima tem prisão preventiva revogada pela Justiça; entenda



Nota da equipe de Gusttavo Lima

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu

o habeas corpus.

A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso.

A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso.

Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem.

Equipe jurídica - Gusttavo Lima"