Festival ANIMAGE de 2024 divulga programação completa, com 138 filmes; confira

A 14ª edição do ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco começa nesta terça-feira (1º), seguindo até o domingo (6). A programação gratuita será dividida entre Cineteatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá.

A grade conta com produções em curtas e longas-metragens, com destaque para a Mostra Competitiva de Curtas, que distribui prêmios em nove categorias. Há ainda mostras especiais de curtas e longas e atividades externas, como workshops, masterclasses e bate-papos com realizações nacionais e internacionais.

A noite de abertura do ANIMAGE, exibe a estreia latino-americana do documentário em longa-metragem "Miyazaki, L'Esprit de la Nature", de Léo Favier, sobre o mestre da animação e diretor japonês, Hayao Miyazaki. Será no dia 01/10 (uma terça-feira), na sala histórica do Teatro do Parque.

'Miyazaki, L'Esprit de la Nature', de Léo Favier - DIVULGAÇÃO

A noite também terá a estreia do curta pernambucano A Menina e o Pote, de Valentina Homem e co-direção de Tati Bond. O curta também está na mostra competitiva da edição



Longas

A seleção de longas-metragens inclui cinco obras. Serão exibidos também o clássico da animação japonesa "Akira", do diretor Katsuhiro Ôtomo, com versão restaurada em 4k; "El Sueño de la Sultana", aclamada produção espanhola de Isabel Herguera. O festival traz outras duas estreias marcantes no Brasil: de "Boys Go to Jupiter" da experiência animador americano Julian Glander, e "Four Souls of Coyote", longa premiado do húngaro Áron Gauder.

As mostras especiais deste ano apresentam temas inéditos, como a celebração dos 100 anos da Animação Portuguesa, a Mostra Cubana, a Mostra Andreas Hykade e a Mostra Pernambuco. Juntam-se às já consagradas Mostra Africana, Mostra Brasil e Mostra Erótica, além do retorno da Mostra Parque, que volta a oferecer sessões ao ar livre, em espaços públicos e periféricos da cidade.

No total, são 138 filmes, sendo 5 longas e 133 curtas-metragens, de 43 países, das quais 21 produções são brasileiras. O festival exibe um total de 45 sessões, em cinco locais da cidade. Você confere a lista na íntegra clicando aqui.

"O ANIMAGE, em sua 14ª edição, reafirma nosso compromisso com a inovação e a diversidade, reunindo perspectivas únicas de animação de todo o mundo. Seguimos firmes no propósito de promover um espaço rico em diálogos e aprendizado para todos os públicos, fortalecendo a posição do festival entre os mais importantes do país" , comenta Antonio (Gutie) Gutierrez, criador e diretor do festival.

Curadoria

Além do curador geral, Júlio Cavani, a 14ª edição traz um tempo de curadores e curadores que participaram das escolhas das mostras especiais e na seleção da. Seleção Competitivas: Fernando Galrito (Portugal), Nara Aragão (PE), Kalor (PE), Ivette Ávila Martín (Cuba), Camila Monart (PE), Felipe Soares (PE), Pâmela Peregrino (RJ) e Radhi Meron. (SP).

"O ANIMAGE é um convite para uma oportunidade única de vivenciar a arte da animação em sua forma plena, com todos os detalhes evidenciados pela tela grande e realçados pelo som em potência máxima. Em nosso atual contexto social, sair de casa e encontrar pessoas para ver filmes no cinema é um passeio cada vez mais importante", diz Júlio Cavani.

Mostra Competitiva 2024



A premiação principal, definida pelo júri do festival, é o de Melhor Curta - Grande Prêmio ANIMAGE, que além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000. O júri também indica as melhores nas categorias Curta Infantil, Curta Brasileiro, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Técnica e Som, que recebem o troféu ANIMAGE. O público também escolhe o Melhor Filme - Prêmio do Público, definido pela audiência do festival, por meio de voto direto nas sessões.

O júri oficial desta edição do ANIMAGE, que indicará os premiados da Mostra Competitiva, é composto por Camila Kater (SP), Dandara Palankof (PE) e Fernando Galrito (Portugal).