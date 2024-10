Bruno Mars já está no Brasil! Cantor posa com fã e se prepara para mais de 10 shows no país

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cantor realiza 14 apresentações em 5 cidades brasileiras e promove show beneficente para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Bruno Mars está de volta ao Brasil para uma maratona de shows e fez foto com fã, ainda no aeroporto.

O cantor, de 38 anos, desembarcou em solo brasileiro para realizar uma série de 14 apresentações em cinco grandes cidades do País, além de um show beneficente exclusivo para arrecadar fundos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em meio à euforia da chegada, uma fã conseguiu registrar um momento ao lado do ídolo.

Em uma mensagem emocionada, ela escreveu: “Deu tudo certo. Muito obrigada, Bruninho, você foi muito especial e doce comigo. Me perdoe por estar tremendo tanto, bem-vindo ao Brasil, nós te amamos”.

Imagem de fã com cantor pop Bruno Mars no aeroporto - Reprodução instagram

Até o momento da publicação desta matéria, Bruno Mars ainda não havia compartilhado registros em sua própria conta oficial.

Turnê de Bruno Mars no Brasil

A turnê brasileira de Bruno Mars inclui apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

O primeiro show acontece no dia 4 de outubro no Estádio Morumbi, em São Paulo, e seguirá por várias outras datas até o início de novembro.

Além disso, Mars realizará um show beneficente em São Paulo, no Tokio Marine Hall, em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano.

Esse evento será exclusivo para os doadores da campanha organizada pela Ação da Cidadania, e não haverá venda de ingressos.

A expectativa para os shows é enorme, e os fãs já se movimentam para garantir seu lugar nas apresentações do cantor, que tem um vasto repertório de sucessos, como “Treasure”, “24K Magic” e “Just The Way You Are”.

Datas da turnê de Bruno Mars no Brasil

Bruno Mars fará 14 shows em várias cidades brasileiras. Confira os dados:

São Paulo (Estádio MorumBIS):

4 de outubro

5 de outubro

8 de outubro

9 de outubro

12 de outubro

13 de outubro

Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos - Engenhão):

16 de outubro

19 de outubro

20 de outubro

Brasília (Arena BRB Mané Garrincha):

26 de outubro

27 de outubro

Curitiba (Estádio Couto Pereira):

31 de outubro

1º de novembro

Belo Horizonte (Estádio Mineirão):

5 de novembro

Show Beneficente em Apoio ao Rio Grande do Sul

Além da sequência de shows, o cantor também realizará um show beneficente em São Paulo no dia 1º de outubro.

O evento foi promovido em prol das vítimas das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em abril deste ano.

A apresentação, que não teve ingressos vendidos, foi planejada exclusivamente para quem participou da campanha de doação organizada pela Ação da Cidadania.