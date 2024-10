Festival ANIMAGE começa com estreia de documentário sobre Hayao Miyazaki; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Cineteatro do Parque, festival marca a estreia latino-americana do documentário em longa-metragem "Miyazaki, L'Esprit de la Nature", de Léo Favier

A 14ª edição do ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco começa nesta terça-feira (1º), seguindo até o domingo (6). A noite de abertura do ANIMAGE marca a estreia latino-americana do documentário em longa-metragem "Miyazaki, L'Esprit de la Nature", de Léo Favier, sobre o mestre da animação e diretor japonês, Hayao Miyazaki, conhecido por títulos como "A Viagem de Chihiro".

A noite também terá a estreia do curta pernambucano A Menina e o Pote, de Valentina Homem e co-direção de Tati Bond. O curta também está na mostra competitiva da edição

A programação completa e gratuita será dividida entre Cineteatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá.

A grade conta com produções em curtas e longas-metragens, com destaque para a Mostra Competitiva de Curtas, que distribui prêmios em nove categorias. Há ainda mostras especiais de curtas e longas e atividades externas, como workshops, masterclasses e bate-papos com realizações nacionais e internacionais. Confira a programação desta terça-feira (1º):

Animage



Local: Teatro do Parque

19h - ABERTURA

Mostra Expectativa

(Longa) Miyazaki, L’Esprit de la Nature, de Léo Favier (França, 2024, 82’) - 14 anos

Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Competitiva 1 (Class Ind: 18 anos)

Moja Mama, de Agnieszka Popiska (Polônia, 2024, 13’)

Carrotica, de Daniel Sterlin-Altman (Alemanha, 2024, 13’)

Kakomando, de Alexandra B, Delaly T, Bertil S e Clémence C (França, 2023, 7’)

Hermanos Casablanca, de Santiago O´Ryan e José Navarro (Chile, 2023, 8’)

Beautiful Men, de Nicolas Keppens (Bélgica, 2023, 19’)

Cherry, Passion Fruit, de Renato José Duque (Portugal, 2024, 5’)

16h - Mostra Competitiva 2 (Class Ind: 18 anos)

Absorta, de Luiza Pugliesi Villaça (Brasil, 2024, 8’)

Shoes and Hooves, de Viktória Traub (Hungria, 2024, 15’)

Detlev, de Ferdinand Ehrhardt (Alemanha, 2024, 13’)

JOKO, de Izabela Plucinska (Polônia, 2024, 15’)

Stuffed, de Louise Labrousse (França, 2024, 10’)

17h30 - Mostra Competitiva 3 (Class Ind: 12 anos)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta (Brasil,2023, 20’)

A Menina e o Pote, de Valentina Homem e Co-direção de Tati Bond (Brasil, 2024, 12’)

The Meatseller, de Margherita Giusti (Itália, 2023, 17’)

Gina Kamentsky’s Pinocchio in 70mm, de Gina Kamentsky (EUA, 2024, 3’)

Wander to Wonder, de Nina Gantz (Bélgica, 2023, 13’)

Local: Cinema da Fundação/Derby

17h30 - Mostra Competitiva 4 (Class Ind: 14 anos)

Ana Parideira, de Juliana Barretto (Brasil, 2024, 13’)

Tri ticice, de Zarja Menart (Eslovênia, 2024, 8’)

Nebsei, de Gabrielle Frewayni Tesfaye (Etiópia, 2023, 11’)

Poppy Flowers, de Evridiki Papaiakovou (Estônia, 2024, 4’)

Lastsummer, de Lin Yuzhu (Taiwan, 2023, 4’)

Cuando llegue la Inundación, de Antonio Lomas Domingo (Espanha, 2024, 6’)

Madeleine, de Raquel Sancinetti (Canadá, 2023, 15’)

19h - Mostra Competitiva 5 (Class Ind: 12 anos)

Votre Attention S'il Vous Plait, de Colette Natrella (França, 2024, 4’)

A Drifting Guitar, de Sophie Roze (França, 2024, 30’)

The Deer, de Baran Sedighian (Holanda, 2023, 5’)

It's a Gray, Gray World, de Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib (Irã, 2023, 6’)

Théo là-haut, de Rachel A, Lien F, Laurent G, Antonin J, Caroline L e Arthus M (França, 2023, 4’)

Au Revoir Mon Monde, de Estelle B, Florian M, Quentin D, Baptiste D, Maxime F e Astrid N (França, 2023, 5’)

Baghe Golabi, de Shadab Shayegan (Alemanha, 2024, 7’)

20h20 - Mostra Competitiva 6 (Class Ind: 16 anos)

A Night at the Rest Area, de Saki Muramoto (Japão, 2024, 12’)

The Death Of James, de Sam Chou (Canadá, 2024, 14’)

OOMPH, de Oliur Rahman e Henry Egware (Reino Unido, 2023, 3’)

Sopa Fria, de Marta Monteiro (Portugal, 2023, 10’)

I Am a Chair, de Mingzhu Jing (Reino Unido, 2023, 1’)

Becarias, de Marina Donderis, Núria Poveda e Marina Cortón (Espanha, 2023, 10’)

Pietra, de Cynthia Levitan (Portugal, 2024, 13’)

Confira a programação completa clicando aqui