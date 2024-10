Oficina Brennand celebra o Mês das Crianças com atividades gratuitas e oficinas; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em outubro, a Oficina Francisco Brennand, localizada no bairro da Várzea, no Recife, está com uma programação especial para comemorar o Mês das Crianças.

Além do acesso gratuito para crianças de até 14 anos, o espaço oferece uma série de atividades educativas e lúdicas, como a Oficina de Teatro para os pequenos e vivências que conectam arte e memória de maneira sensorial.

Com destaque para o projeto “Vivências Curumim”, que será realizado durante todo o mês e oferece uma série de atividades sensoriais, os visitantes poderão explorar os ambientes da "Cidadela" construída pelo artista Francisco Brennand.

Programação

Imagem da Oficina Francisco Brennand com rapaz fazendo selfie no museu - Marina Domar

A Oficina de Teatro Infantil será ministrada pela atriz Angélica Zenith, nos dias 12 e 13 de outubro, no Teatro Deborah Brennand, parte integrante do complexo artístico. A atividade é voltada para crianças de 7 a 11 anos e busca, por meio das artes cênicas, despertar a consciência corporal e a expressividade.

O workshop conta com 6 horas de aulas, distribuídas em dois dias, e encerrará com uma montagem teatral criada pelos próprios participantes. Além disso, as crianças são certificadas por profissionais da área.



Outra atividade gratuita dentro da programação é a vivência "Pulsando brinquedo brincadeiras", parte do projeto Ocupa Oficina.

Comandada pelas artistas Inaê Silva e Rebeca Gondim, essa vivência tem como foco a ativação corporal por meio da dança e dos brinquedos populares, explorando o frevo e outras manifestações culturais pernambucanas.

Voltada para crianças de 7 a 13 anos, um workshop que acontecerá no dia 26 de outubro.

Serviços

Oficina de Teatro Infantil, com Angélica Zenith

Data: 12 e 13 de outubro

Horário: Das 13h30 às 16h30

Público: Crianças de 7 a 11 anos, acompanhados por um responsável

Vagas: 30

Valor: R$ 200 (válido para os dois dias)

Data: 26 de outubro

Horário: Das 14h às 16h30

Público: Crianças de 7 a 13 anos, acompanhados por um responsável

Gratuito

Oficina Francisco Brennand