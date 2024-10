Exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" é prorrogada no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prorrogada até 20 de outubro, exposição imersiva sobre Michelangelo no RioMar Recife oferece nova chance para mergulhar na obra do gênio renascentista

A exposição imersiva “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”, em cartaz no RioMar Recife, foi prorrogada até o dia 20 de outubro de 2024, oferecendo ao público pernambucano mais uma oportunidade de vivenciar a obra de um dos maiores gênios do Renascimento.

A mostra, que já recebeu milhares de visitantes, é considerada a maior já realizada no Brasil sobre as criações de Michelangelo Buonarroti.

Instalada em um espaço de mais de mil metros quadrados no piso L3 do shopping, a exposição apresenta reproduções impressionantes das principais obras do artista, incluindo réplicas de esculturas, desenhos e manuscritos.

Um dos grandes destaques é a experiência imersiva que leva os visitantes para dentro da Capela Sistina, em uma reprodução em escala real do famoso teto pintado por Michelangelo, com o uso de tecnologia de animação e sonorização de alta qualidade.

Trajetória do artista

Além da Capela Sistina, os visitantes podem conferir uma série de ambientes dedicados à trajetória artística de Michelangelo, com a exibição de obras como a "Pietà", "David" e "Madonna de Bruges".

A exposição também traz curiosidades sobre a arquitetura e o funcionamento da Capela Sistina, incluindo uma seção que explora o Conclave, o encontro de cardeais que escolhe o Papa, e uma réplica da chave da Capela, trazida diretamente do Vaticano.

Com a nova data de encerramento, a exposição se torna uma oportunidade única para os amantes da arte no Recife. "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" proporciona uma experiência educacional e sensorial, sendo imperdível para quem deseja conhecer mais sobre o legado de um dos artistas mais influentes da história.

Ingressos

Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80, com opções de meia-entrada e pacotes para famílias. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta, das 10h às 20h30, e nos finais de semana e feriados, das 12h às 19h30.

Para mais informações e compra de ingressos, os interessados podem acessar o site da Bilheteria Digital, no app RioMar Recife, ou presencialmente no piso L2 do mall, em frente à loja Amaro.