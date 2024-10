Dia das Crianças: Parque Dois Irmãos, no Recife, oferece programação voltada para educação ambiental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste final de semana o Parque Dois Irmãos preparou uma programação para o Dia das Crianças com atividades lúdicas, ações sociais e novos espaços em contato com a natureza

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Parque Estadual de Dois Irmãos está com uma programação voltada para educação ambiental de uma maneira divertida e interativa.

As atividades que começaram na última terça-feira (8), se intensificam neste final de semana.

Nos dias 12 e 13 de outubro, das 09 às 16 horas, os visitantes podem participar de oficinas, exposições, cine ambiental, apresentações circenses e atividades lúdicas voltadas para todas as idades.

Com o tema "Uma jornada pela natureza", a programação aborda a importância do equilíbrio entre os reinos mineral, vegetal e animal, para a manutenção dos ecossistemas.



Ações educativas

Imagem de crianças e adultos sentados no gramado do Parque Dois irmãos que esta com programação especial para o fim de semana das crianças - Ingreti Santos

De acordo com a gerente geral do Parque, Marina Falcão, as ações foram elaboradas para que os visitantes compreendam o papel de cada um dos elementos dos reinos mineral, vegetal e animal.

“Além disso, todas essas atividades promovem, de forma divertida, um senso de responsabilidade e respeito pelo meio ambiente. Essa conexão é essencial para formar cidadãos mais conscientes e engajados na conservação da natureza. Inclusive, o contato com a natureza é essencial no desenvolvimento das crianças, o brincar em áreas verdes traz bem-estar e novas possibilidades de atividades”, afirma.

Os ambientes ao ar livre do Parque estão disponíveis para os visitantes realizarem piqueniques e contemplarem a natureza, com a possibilidade de fazer a compra dos alimentos no próprio Dois Irmãos.

Há também espaços com brinquedos no local, bem como cortinas de água onde as crianças podem se refrescar.

Novos espaços no Parque

A Semana da Criança também está sendo um momento de abertura de novos espaços no Parque.

Um dos destaques é o “Sons da Natureza”, onde as crianças podem soltar a criatividade e explorar diferentes sons utilizando utensílios do cotidiano, exercitando seus sentidos de forma lúdica e sensorial.

Outro novo espaço é a exposição “A História dos Zoológicos”.

O público pode aprender aspectos importantes sobre a história do Parque Estadual de Dois Irmãos. Além disso, o parque infantil ganhou novos brinquedos que se harmonizam com a natureza.

Outras atividades



O Parque Dois Irmãos fará uma campanha de vacinação e higiene bucal, em parceria com o Distrito Sanitário III, neste fim de semana.

A atividade ocorre das 09h às 16h, de forma gratuita, mas apenas para aqueles que apresentarem a carteira de vacinação.

Os agentes de saúde também realizam ações voltadas à saúde bucal.

A Turma do Fom-Fom também estará presente por meio da contação de histórias e jogos lúdicos sobre educação e segurança no trânsito.

Confira a programação completa



Neste final de semana, o pagamento dos ingressos do Parque Dois Irmãos pode ser feito também via PIX, com o custo de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada). O acesso é gratuito para crianças até 5 anos de idade, idosos, a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e seus respectivos acompanhantes têm direito a meia-entrada. Veja a programação a seguir:

Sábado, 12 de outubro

09:00 às 12:00 - Jogos e brincadeiras

- Jogos e brincadeiras 09:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 – Contação de história e jogos, Turma do Fom-Fom, DETRAN;

e – Contação de história e jogos, Turma do Fom-Fom, DETRAN; 09:00 às 16:00 - Atividades para conhecer sobre o universo dos Xenarthras, Projeto IPGM;

Atividades para conhecer sobre o universo dos Xenarthras, Projeto IPGM; 09:00 às 16:00 - Exposição "Primatas em Pernambuco: Quem são e onde vivem?";

- Exposição "Primatas em Pernambuco: Quem são e onde vivem?"; 09:00 às 16:00 - Cine Zoo;

- Cine Zoo; 09 às 16:00 - Campanha de Vacinação e Higiene Bucal, Distrito Sanitário III (Obrigatório apresentar o cartão de vacinação);

- Campanha de Vacinação e Higiene Bucal, Distrito Sanitário III (Obrigatório apresentar o cartão de vacinação); 13:30 às 15:00 – Banda de pífano;

– Banda de pífano; 10:00 às 16: 30 - Enriquecimento ambiental com diversas espécies.

Domingo, 13 de outubro