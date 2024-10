Exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" oferece meia-entrada para público geral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após três meses de sucesso, a exposição imersiva “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” está em sua reta final no RioMar Recife.

Neste domingo (20 de outubro), o público terá a última chance de vivenciar a experiência que transporta os visitantes para a Capela Sistina e oferece réplicas certificadas das obras mais icônicas do mestre renascentista.

Como incentivo especial, todos os ingressos estarão com o valor de meia-entrada nesta última semana.

Agenda cultural do Recife: Zeca Pagodinho, Jorge & Matheus e festivais gratuitos no final de semana. Confira

Agenda cultural do Recife: Zeca Pagodinho, Jorge & Matheus e festivais gratuitos no final de semana. Confira Remake de 'Vale Tudo' já causa polêmica mesmo antes de ir ao ar

Remake de 'Vale Tudo' já causa polêmica mesmo antes de ir ao ar Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos Leia Também

Experiência imersiva

O evento, que ocupa mais de mil metros quadrados no piso L3 do shopping, apresenta 15 salas com réplicas de pinturas, esculturas e manuscritos de Michelangelo.

Entre os destaques está uma reprodução animada em escala real do teto e das paredes da Capela Sistina, proporcionando uma imersão inédita na famosa capela do Vaticano.

A exposição também oferece uma seção exclusiva dedicada à "Pietà", obra-prima que retrata a Virgem Maria segurando Jesus.

Além da reprodução da Capela, a mostra traz detalhes sobre o processo criativo de Michelangelo, suas técnicas e o contexto histórico de suas obras.

A sala de projeção utiliza tecnologia para recriar os afrescos (técnica de pintura mural feita em gesso que o artista utilizava), permitindo que o público explore cada detalhe das criações do artista italiano.

Obras e esculturas em tamanho real

A exposição também conta com réplicas em tamanho real de esculturas célebres, como a famosa estátua de "David", que tem mais de 5 metros de altura e é considerada uma das obras mais emblemáticas da história da arte.

Outras peças, como "Madonna da escada" e "Madonna de Bruges", também fazem parte da mostra, permitindo uma imersão completa na trajetória de Michelangelo.

Onde comprar os ingressos?

A exposição está alocada no Shopping RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, no Piso L3.

Para quem deseja conhecer e aproveitar os últimos dias de exposição, a meia-entrada custa R$ 30 e crianças até anos não pagam. A classificação etária é livre mas menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável.

Os ingressos podem ser adquiridos no site de bilheteria digital, no app RioMar, disponível para IOS e Android, ou para quem preferir, em quiosque no Piso L2 do RioMar (em frente à loja Amaro) e na bilheteria na entrada da exposição (Piso L3).

Confira o tour virtual da Exposição