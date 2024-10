Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O artista foi encontrado morto no hotel que estava hospedade em Buenos Aires, Argentina. Liam teria falecido após uma queda do terceiro andar

O cantor e ex-integrante da boy band One Direction, Liam Payne, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos.

O corpo do músico foi encontrado no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

De acordo com informações do jornal argentino La Nación, Payne teria falecido após cair do terceiro andar do hotel.

A publicação também relatou que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo "um homem agressivo", que estaria possivelmente sob "a influência de drogas ou álcool".

As autoridades confirmaram a morte no local. O chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, afirmou à imprensa local que a morte foi instantânea e que o artista teria caído de uma altura de 13 metros.

“Às 17h04 fomos alertados sobre uma pessoa que estava em um pátio interno da administração do hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe local da SAME chegou e confirmou a morte do homem. Mais tarde descobrimos que ele era cantor de um grupo musical. Não houve possibilidade de reanimação", afirmou Alberto à imprensa local.

Quem era Liam Payne

Liam Payne ganhou notoriedade mundial ao participar do programa de talentos britânico The X Factor, em 2010, onde foi colocado junto a outros quatro jovens para formar a banda One Direction.

A boy band rapidamente se tornou um fenômeno global, conquistando uma legião de fãs e vendendo milhões de álbuns.

Após o fim da banda, em 2016, Payne seguiu carreira solo. Seu primeiro single, Strip That Down, lançado em 2017, alcançou sucesso internacional.

O cantor esteve na Argentina recentemente para um show de Niall Horan, também ex- One Direction, no começo do mês.

One Direction



One Direction foi um dos maiores fenômenos musicais da década de 2010. A banda, formada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Liam Payne, lançou cinco álbuns de estúdio, com hits como What Makes You Beautiful, Story of My Life e Drag Me Down.

O grupo conquistou prêmios importantes da indústria musical e se destacou pelas turnês internacionais de sucesso.