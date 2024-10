Musical baseado na obra de Mia Couto chega ao Recife com entrada gratuita; confira datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Memórias de Terra e Água", de André Morais com o percussionista Viktor Makeba, cria pontes entre África e Brasil; sessões ocorrem no Teatro Hermilo

Personagens criados pelo escritor moçambicano Mia Couto, um dos mais célebres da língua portuguesa, ganham corpo e perfomam canções da África no espetáculo "Memórias de Terra e Água", que chega ao Recife nesta quarta-feira (30) e quinta-feira (31), no Teatro Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife.

Ambas as sessões vão começar às 20h e têm entrada gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes.

O espetáculo foi criado pelo paraibano André Morais, que também protagoniza a dramaturgia cênica, executada em união com a música. Para isso, o musical conta com o instrumentista Viktor Makeba, que cria ao vivo toda a sonoridade percussiva.

Essa união entre entre literatura, teatro e música evoca uma certa ancestralidade africana, construindo pontes entre África, Brasil e universo íntimo de Morais, criador da peça.

Significado especial

Imagem do ator André Morais e do percussionista Viktor Makeba no espetáculo musical 'Memórias de Terra e Água', baseado na obra de Mia Couto - Bruno Vinelli Imagem do ator André Morais no espetáculo musical 'Memórias de Terra e Água', baseado na obra de Mia Couto - Bruno Vinelli/Divulgação

Escrita a partir dos livros de contos de Mia Couto, o texto de "Memórias de Terra e Água" tem especial significado por ligar-se à memória de seu pai, homem de ascendência africana, que nem os personagens do escritor.

"Todas essas histórias confluem para uma única jornada: a do ser humano frente ao mistério de estar vivo", diz o ator. A direção cênica do espetáculo é de Morais junto com a atriz e educadora Lúcia Serpa.

Com mais de 20 anos de trajetória artística dedicados ao teatro, à música e também ao cinema, André Morais já atuou e se apresentou por palcos de mais de 60 cidades de todo o país. Na música, já cantou e gravou com artistas como Elza Soares e Ney Matogrosso. Como diretor e roteirista de cinema, tem sua assinatura em dois longas-metragens.

Turnê

No Recife, o espetáculo musical encerra uma turnê que começou por Sousa, na Paraíba, seguiu para Juazeiro do Norte e Fortaleza, ambas no Ceará, e continuou por Natal, Rio Grande do Norte, até chegar à capital pernambucana.

A circulação se dá através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio cultural do Banco do Nordeste.

SERVIÇO

Espetáculo musical "Memórias de Terra e Água", dramaturgia baseada na obra de Mia Couto, com tradução em Libras

Quando: 30 e 31 de outubro de 2024, às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Classificação etária: 12 anos

Quanto: Entrada gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes do início da sessão