Recife recebe as 14 Cidades Criativas da UNESCO em evento integrado ao Rec'n'play, confira programação

Recife sedia, pela primeira vez, o encontro nacional das cidades criativas, ECriativa, nos dias 8 e 9 de novembro, dando um passo adiante em sua trajetória desde que foi declarada Cidade Criativa da UNESCO - Cidade da Música no ano de 2021.

Em sua sétima edição, o evento contará com representantes dos 14 destinos brasileiros chancelados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.

Cidades integrantes

Antes de se tornar anfitriã desde seleto grupo de gestores municipais das cidades que colocam a criatividade como motor do desenvolvimento sustentável, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura do Recife (Secult) e da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), marcou presença em quatro edições da convenção, realizadas em;

Fortaleza (Cidade do Design);

João Pessoa (Cidade do Artesanato);

Santos (Cidade do Cinema);

Campina Grande (Cidade das Artes Midiáticas), também no rol das cidades criativas.

Compõem o time, ainda:

Belém (Cidade da Gastronomia);

Belo Horizonte (Cidade da Gastronomia);

Florianópolis (Cidade da Gastronomia);

Paraty (Cidade da Gastronomia);

Brasília (Cidade do Design);

Curitiba (Cidade do Design);

Penedo (Cidade do Cinema);

Rio de Janeiro (Cidade da Literatura);

Salvador (Cidade da Música).

Recife como anfitriã

Agora, é a vez do Recife receber os participantes da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, nas discussões sobre cultura e economia criativa como ferramentas potentes para o crescimento econômico, social, cultural e ambiental de cada região, respeitando os preceitos da sustentabilidade.

Serão dois dias de atividades, nesta sexta-feira (8) e sábado(9), pela manhã e à tarde, no Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel, com vários momentos de debate e apresentação de exemplos de sucesso trazidos pelos participantes.

“É uma honra poder receber no Recife, esta nossa Cidade da Música, com tanta riqueza, tantos ritmos e representações culturais os principais representantes das 14 cidades criativas chanceladas pela UNESCO. Vamos discutir, trocar experiências, e também apresentar as nossas tradições musicais. Além da programação no Teatro de Santa Isabel, vamos levar os participantes para curtir um pouco do Palco Recife Cidade da Música, que integra a programação do Rec’n’Play”, explica a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

Cultura e desenvolvimento

Para o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, o encontro é uma oportunidade única de conferir como as demais participantes estão usando a cultura para se desenvolverem.

“A cultura é um insumo muito importante para as cidades, para o povo de cada região do Brasil. E todas as participantes dessa rede criativa da UNESCO foram confirmadas pelo trabalho ímpar que executam. Nada melhor que conhecer e buscar criar parcerias entre esses atores. Vamos dialogar com cidades como Salvador, nossa vizinha, mas também com lugares como Paraty e Santos (SP), que se destacam pela produção gastronômica e cinematográfica, por exemplo”, ressalta o gestor.

Pela primeira vez, o ECriativa expande o diálogo com outros personagens ativos da cena cultural e econômica das regiões, a exemplo do Sebrae. A ideia é visualizar novos projetos e parceiros para o fortalecimento da rede nacional.

Roteiros musicais



Entre as novidades a serem lançadas pela Prefeitura do Recife durante a ECriativa estão quatro roteiros desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Recife, com apoio do Sebrae, com foco no turismo cultural no Bairro do Recife.

Os tours têm a acessibilidade como característica, podendo ser facilmente percorridos pelos visitantes e recifenses.

As rotas do frevo, do forró, do mangue-beat e do maracatu integram as ações compreendidas na rede de Destinos Turísticos Inteligentes, da qual o Recife passou a fazer parte. Dentro da parceria, o Sebrae foi responsável por levantar estabelecimentos atrativos acessíveis, tendo a mobilidade como foco.

Espaços como o Paço do Frevo e o Cais Sertão, além das esculturas de Naná Vasconcelos, Chico Science, do poeta Antônio Maria e o Caranguejo Gigante à beira do Rio Capibaribe são contemplados pelos roteiros, que serão detalhados na manhã de sábado.

Palco Cidade da Música



E por falar em Cidade da Música, o Recife reafirma, ao longo desta semana, sua potência enquanto coração da música no Brasil, pela diversidade e importância desta arte para movimentar toda uma cadeia criativa na cidade.

Nesta quinta e sexta-feiras, 7 e 8, o Palco Recife Cidade da Música, montado pelo poder público municipal na Rua do Observatório, promove shows com atrações caprichadas a partir das 20h, dentro da programação oficial do Rec’n’Play, festival de tecnologia, inovação e cultura.

Na noite dessa quinta-feira a cantora recifense Joyce Alane, considerada uma das revelações da MPB, abriu a programação, às 20h, com o show de seu disco de estreia, “Tudo é Minha Culpa”, seu showu ainda contou com a participação da cantora pernambucana Priscila Senna.

Em seguida Vanessa da Mata entrou no palco da cidade da música, que celebrando no Recife seus 25 anos de carreira e sucessos, num show bem dançante, convidando ao movimento a calorosa como sempre e tecnológica como nunca à plateia recifense.

O show da cantora tambem contou com a participação do cantor e compositor, nordestino João Gomes.

Dia 8

Nesta sexta (8), às 20h, o pernambucano Almério solta sua voz e performance inconfundíveis no show “Nesse exato momento”, com músicas de seu quarto álbum, lançado em abril.

Na Rua do Bom Jesus, mais música, desde quarta-feira, no inicio do Rec'n'play. Um segundo palco, de menor porte, receberá uma jornada de MCs, tendo à frente o DJ Big.

O hip hop vai dominar o espaço até o dia 9, diariamente, das 14h à meia-noite, com exceção do sábado, quando a programação começa às 10h.