Sistema Jornal do Commercio marca presença no Festival Cria PE com estúdio de videocast

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento reunirá grandes nomes da publicidade pernambucana para discutir tendências, premiar as melhores campanhas e promover a integração do setor

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, o Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central da cidade, será reduto do Festival Cria PE, evento que promete reunir grandes nomes do mercado publicitário pernambucano.

Organizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), o evento terá uma extensa programação de palestras, debates e premiações, com o objetivo de promover a troca de conhecimentos sobre temas como transformação digital, novas tendências em comunicação e o futuro da criatividade.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) estará com um estúdio de videocast, intitulado "Pod Criar", com transmissões ao vivo, das 9h às 17h, pelo canal JC Play no YouTube e demais perfis digitais do JC PE, da Rádio Jornal e da TV Jornal/SBT. Passarão por lá palestrantes e publicitários premiados.

A iniciativa trará entrevistas com especialistas de diversas áreas, a exemplo do consultor digital Guilherme Ravache, que, por alguns anos, foi um dos responsáveis pela transformação digital do SJCC. O jornalista, com experiência internacional, vai palestrar sobre o tema "Marketing de dopamina nas mídias: oportunidade para marcas alavancarem os negócios", explicando como esse conceito pode ser utilizado para criar campanhas multiplataformas, o que as torna mais impactantes e eficazes.

O consultor digital Guilherme Ravache - Divulgação

“Participar do Festival Cria PE é reafirmar o compromisso do Sistema Jornal do Commercio com o fomento da criatividade e inovação no setor publicitário de Pernambuco. O Cria PE vem para destacar o talento local, valorizar as agências que impulsionam nosso mercado e reconhecer os profissionais que fazem a diferença com ideias transformadoras", afirmou Mirella Martins, diretora de Marketing do SJCC.

"Para o Sistema Jornal do Commercio, estar presente nesse momento é fundamental, pois acreditamos que a publicidade é uma peça-chave para o desenvolvimento econômico e cultural do nosso Estado, além de mostrar nosso diferencial competitivo que é ser uma televisão, duas rádios, um jornal, e ter todo um ecossistema de mídia com comunidades, newsletters e forte presença nas redes sociais", completou.

Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC, também destacou a importância do evento para o fortalecimento das relações com o mercado publicitário local. "O Festival Cria PE vai ser uma ótima oportunidade de reencontrarmos nossos parceiros, trocarmos experiências e nos atualizarmos sobre as novas tendências que estão moldando o futuro da propaganda. Estar lado a lado com essas agências e profissionais é de extrema importância para fortalecermos nossos laços e continuarmos colaborando para o crescimento do setor", ressaltou.

Além das entrevistas e debates, o Cria PE premiará as melhores peças publicitárias criadas entre janeiro de 2022 e junho de 2024, nas categorias TV, digital, inovação em mídia, e responsabilidade social, destacando o que de melhor foi produzido pelas agências pernambucanas.

O evento se encerra com uma festa de celebração, consolidando o Cria PE como uma das principais plataformas de valorização e integração do mercado publicitário local.



Confira a programação completa

8h30 às 9h - Abertura

9h às 9h40 - Pernambucanos que se destacam aqui e fora: um olhar sobre o talento e a criatividade made in Pernambuco

Apresentado por: Ricardo Moreira (Moreira Studio), Romero Cavalcanti (Diretor de Criação da Energy BBDO e Co-Presidente do CCSP) e Paulo André Bione (Sócio-Diretor da Miami Ad School)

9h40 às 10h - Entrega de prêmios

10h às 10h40 - Como a Inteligência Artificial vai mudar sua carreira e sua empresa: sem enrolação…

Apresentado por: Pyr Marcondes (Pipeline Capital)

10h40 às 11h - Entrega de prêmios

11h às 11h40 - RÁDIO: criatividade transmitida no off e digital

Apresentado por: Daniel Starck (Tudoradio.com)



11h40 às 12h20 - Os impactos positivos da criatividade no OOH e a transformação da relação das marcas com a sociedade

Apresentado por: Fabiana Soriano (Central de Outdoor)



12h20 às 12h40 - Entrega de prêmios

12h40 às 14h - Almoço

14h às 14h20 - Entrega de prêmios

14h20 às 15h - Efeito Sunshine

Apresentado por: Rodrigo Kallas

15h às 15h40 - Tendências da criatividade no mundo

Apresentado por: Karan Novas (CCO da Tulom)

15h40 às 16h - Entrega de prêmios

16h às 16h40 - Explorando a Mídia Programática | Globo & GAMA DSP

Apresentado por: Pedro Icimoto (Head da GAMMA)

16h40 às 17h - Entrega de prêmios

17h às 17h40 - Marketing de dopamina nas mídias: oportunidade para marcas alavancarem os negócios

Apresentado por: Guilherme Ravache (Consultor digital, colunista de Mídia do Valor Econômico)

17h40 às 18h - Entrega de prêmios

18h às 18h40 - A criatividade como propulsora de negócios

Apresentado por: Guilherme Jahara (Sócio-Fundador e CCO da Dark Kitchen Creatives)



18h40 às 19h30 - Entrega de prêmios

19h30 às 20h - Transição para a Festa DJ e Coquetel



20h às 00h - Festa - Show - Celebração