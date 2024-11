Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento no auditório do SJCC teve palestras e networking; a principal atração foi Leonam Torres, gerente comercial da Kantar Ibope Media

Nesta quarta-feira, o auditório do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foi palco do CRIA Encontro, evento que reuniu mais de 100 profissionais do mercado publicitário para uma tarde de palestra e relacionamento.

O presidente do Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda, Daniel Queiroz, destacou a importância da retomada dos encontros. “É um movimento muito importante de fortalecimento da nossa indústria”, enfatizou.

A principal atração foi Leonam Torres, gerente comercial da Kantar Ibope Media, que trouxe reflexões sobre as transformações da comunicação e os desafios enfrentados pela indústria de mídia.

Durante sua apresentação, Leonam destacou como a forma de comunicação entre pessoas e marcas mudou radicalmente nos últimos anos. Ele enfatizou que o consumidor está conectado ao longo de todo o dia, consumindo mídia desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Esse comportamento cria desafios significativos para o ecossistema publicitário.

As indústrias precisam mapear e compreender a jornada fragmentada dos consumidores; as agências devem desenvolver planos de mídia eficazes para os múltiplos pontos de contato; os veículos enfrentam o desafio de reter a atenção do público em um mercado saturado; e empresas como a Kantar têm a missão de fornecer análises de dados que auxiliem na tomada de decisões.

CRIA Happy Hour reúne mercado publicitário no SJCC para discutir o futuro da mídia - RENATO RAMOS / JC IMAGEM

A apresentação abordou as profundas transformações pelas quais a comunicação passou nas últimas décadas, destacando a evolução de um cenário dominado por um ambiente cada vez mais crossmedia. “O avanço tecnológico e o surgimento de plataformas diversificadas deram origem a um mundo crossmedia, onde as mensagens transitam por múltiplos canais e exigem maior integração e consistência. Entre os desafios enfrentados pela indústria, a necessidade de adaptar-se rapidamente”, disse.

A apresentação também destacou as competências essenciais para os profissionais de mídia do futuro, que precisam desenvolver habilidades multifuncionais: domínio de ferramentas digitais, capacidade de análise de dados, criatividade para conteúdos multiplataforma e uma mentalidade flexível e inovadora.

“O contexto atual exige profissionais capazes de alinhar storytelling eficaz a uma visão estratégica, combinando a agilidade das novas mídias com a profundidade analítica necessária para atuar em um mercado em constante transformação”, concluiu.

Fortalecimento da publicidade

O diretor comercial do SJCC, Carlos Humberto, reforçou a relevância do evento para o fortalecimento da publicidade pernambucana.

Ele afirmou: “Ficamos muito felizes em receber o evento CRIA em nossa casa, proporcionando discussões de assuntos relevantes e importantes para todo o nosso mercado. Estamos sempre em busca de como fazer uma utilização assertiva das ferramentas e plataformas existentes para melhorar a experiência e o posicionamento das marcas de nossos clientes. Fazer esse movimento de maneira integrada fortalece a publicidade pernambucana.”.

Ao sediar eventos como este, o SJCC reafirma seu compromisso com o fortalecimento da indústria de mídia e com a formação de novas gerações de talentos em Pernambuco.