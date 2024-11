SLIPMAMI comanda noite de rap no Club Metrópole, no Recife; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SLIPMAMI, Bione, Okado do Canal e Cosmus irão dividir o palco em uma noite dedicada à cultura do trap, funk e hip-hop neste sábado (16)

Neste sábado (16), a partir das 22h, o Recife receberá uma noite dedicada ao rap e à cultura hip-hop, no Club Metrópole.

O evento trará apresentações de nomes do rap nacional como a rapper SLIPMAMI, do Rio de Janeiro, e os artistas do Recife Bione, Okado do Canal e Cosmus.

Além das apresentações ao vivo, a noite contará com DJs convidados com sets de hip-hop, trap e outros estilos. Esta é a primeira vez que um palco LGBTQIA+ celebra a cultura do rap no Recife.

Sobre os artistas

Imagem da cantora Slipmami reper que participa da noite de rap do Club Metrópole que reúne rappers nacionais - Divulgação

SLIPMAMI possui um estilo arrojado, letras provocativas e um visual marcante. Trazendo as batidas fortes e a mistura inusitada de ritmos como trap, funk e eletrônico, a rapper tem conquistado uma legião de fãs, desde o lançamento do hit “Mete Ficha”.

“Este show é para todos que querem se libertar e dançar como se ninguém estivesse olhando”, afirma SLIPMAMI, reforçando o tom inclusivo e envolvente que permeia seu trabalho.

No palco, artistas que nasceram na periferia do Recife também farão suas participações; é o caso de Okado do Canal, que trará toda sua potência mesclando poesia, ritmos nordestinos e letras carregadas de crítica social. Conhecido por seu estilo autêntico e engajado, Okado é um multiartista que tem ganhado espaço na cena independente, com composições que falam diretamente ao povo e questionam a realidade social do Brasil.

Com influências de rap, maracatu, coco, e outros ritmos populares do nordeste, Okado traz para suas músicas o cotidiano. “O artista dá visibilidade a temas como desigualdade, racismo e resistência cultural”, informa Victor Hugo, Diretor Artístico do Club Metrópole.

Outro nome de destaque na noite será a do rapper Bione, que fará um show que combina elementos de sua trajetória musical, passando por influências da música popular brasileira, reggae e soul, com uma presença de palco cheia de energia e sensibilidade.

Bione é conhecida por suas letras que exploram temas, empoderamento feminino, racismo, autoconhecimento e questões sociais.

“Bione é uma voz feminina em ascensão na cena musical independente e vem ganhando reconhecimento por sua habilidade de traduzir sentimentos universais em canções cativantes”, afirma Victor Hugo.

Finalizando o LINE UP de shows, a rapper trans Cosmus fará uma apresentação com o seu estilo impactante, em que mistura a sua intensidade, crítica social e inovação musical.

Com letras afiadas e beats envolventes, Cosmus se posiciona na cena hip-hop pela capacidade de unir poesia urbana e temas sociais com uma estética única. A artista apresenta canções que tratam de identidade, resistência e experiências da periferia.

“As performances de Cosmus fazem com que cada show seja uma experiência inesquecível, criando uma conexão intensa com os fãs e transformando o palco em um espaço de resistência e expressão”, destaca Victor Hugo.

Cosmus começou sua trajetória na música como uma voz da juventude periférica, utilizando o rap como uma ferramenta de transformação social. Desde o lançamento de seu primeiro single “Tanto Tempo” (2022) ela tem se firmando como uma das promessas do rap nacional.

