Fliporto 2024 volta ao calendário literário atraindo mais de 7 mil visitantes

A 8ª edição da Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco teve o seu encerramento no último domingo (17) com um saldo de 5 mil visitantes ao espaço principal, o Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e cerca de 7 mil ao circuito de ateliês "Olinda das Artes".

Também foram vendidos mais de 1500 livros na livraria oficial, de acordo com a comunicação do evento. O evento contou com 31 mesas de debates, 72 autores e uma diversidade de artistas.

O "Olinda das Artes" seguirá funcionando por mais 20 dias - veja a lista de participantes no final da matéria.

"A Fliporto é um espaço de encontro e reflexão. Em tempos desafiadores, celebramos a força da criatividade e da cultura", diz Antônio Campos, curador geral.

Destaques

Raimundo Carrero foi homenageado da Fliporto 2024, realizada em Olinda - PHILIPE SOARES/DIVULGAÇÃO Raimundo Carrero foi homenageado da Fliporto 2024, realizada em Olinda - PHILIPE SOARES/DIVULGAÇÃO

Entre os destaques, homenagens a figuras icônicas como o escritor Raimundo Carrero, celebrado no dia 14, e Chico Science, no sábado (16), em alusão aos 30 anos do álbum "Da Lama ao Caos".

A mesa contou com a participação de Lorena Calábria, do produtor Liminha, além da irmã e da filha do músico, Goretti e Louise França, emocionando o público em um momento especial em homenagem ao artista falecido em 1997.

Mais

Imagem de bate papo durante e Fliporto 2024, realizada em Olinda - PHILIPE SOARES/DIVULGAÇÃO Imagem de palestra durante e Fliporto 2024, realizada em Olinda - PHILIPE SOARES/DIVULGAÇÃO

Apresentações artísticas e culturais, lançamentos e encontros fizeram parte da festa literária, como as palestras marcantes com a imortal da Academia Brasileira de Letras, Rosiska Darcy de Oliveira, acompanhada pelo lançamento da nova edição da Revista da ABL.

Entre outros debates e saraus poéticos estiveram Iara Lemos, João Morgado e Ronaldo Correia de Brito, que lançou o seu último romance em Pernambuco: "Rio de Sangue".

As riquezas culturais nordestinas foram celebradas pelo pesquisador Paulo Vanderley com o livro "Luiz Gonzaga 110 anos de nascimento", o poeta Tito Leite e o escritor Jessier Quirino.

Oficinas

Imagem do Mercado Eufráfio Barbosa, espaço principal dafeira literária Fliporto 2024, realizada em Olinda - PHILIPE SOARES/DIVULGAÇÃO

A programação incluiu oficinas de artesanato e debates e lançamentos de livros como "O nome, você inventa" de Carlos Seixas, "Acessibilidade Digital" da pesquisadora e educadora Christiane de Melo, e o livro Pernambuco: Folclore e Folguedos, do artista plástico Pedro Índio, que trouxe ao Mercado Eufrásio Barbosa a força do frevo e do maracatu com apresentação dessas manifestações.

Entre os debates marcantes, estiveram ainda o painel sobre festivais literários com o escritor Henrique Rodrigues e outros convidados como a premiada escritora Izabella Castro, vencedora da primeira edição do Prêmio Caminhos, parceiro da Fliporto.

Novidades

De acordo com a comunicação, a Fliporto de 2025 contará com a criação de um Salão de Artes Plásticas e uma edição simultânea em Aveiro, Portugal, durante a Aveiro Tech Week.

Nesse processo de internacionalização, o site oficial do evento será transformado em um portal cultural trilíngue.

