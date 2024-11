Ney Matogrosso faz show em Olinda neste sábado no Classic Hall

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cantor Ney Matogrosso chega a Pernambuco neste sábado (30), a partir das 20h para uma apresentação no Classic Hall, em Olinda, com show da turnê Bloco na Rua, que celebra sua carreira e legado musical.

Com mais de 50 anos de trajetória e 83 anos, o artista impactou diversas gerações com seus espetáculos.

Ney garante que o show de 2024 não trará apenas suas canções "Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório.

Dessa vez, eu misturei coisas que já gravei com repertório de outros artistas", destaca o cantor.

Repertório renovado

Além de grandes hits do artista, como "Sangue Latino", "Poema" e "Homem com H", ele homenageia outros artistas, Sergio Sampaio, Raul Seixas e Herbert Vianna/Bi Ribeiro.

O repertório conta ainda com canções raras, como "Postal do Amor" e "Ponta do Lápis", do compacto lançado em 1975 com Fagner, além de "Como 2 e 2" (Caetano Veloso) e "Feira Moderna" (Beto Guedes, Lô Borges e Fernando Brant), duas músicas que Ney nunca havia cantado ao vivo.

Leia Também Roberto Carlos faz show no Recife nesta sexta (8); confira últimos ingressos

O espetáculo também tem figurinos criados por Lino Villaventura, cenários projetados por Luiz Stein e iluminação assinada por Juarez Farinon, tudo com a supervisão de Ney Matogrosso.

A banda que o acompanha é a mesma que esteve com o cantor nos últimos cinco anos, composta por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Os ingressos para o show estão à venda na bilheteria do Classic Hall e online através do site Acesso Ticket, com preços a partir de R$ 100, variando conforme o setor e tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

O público pode escolher ingressos individuais para a arena, fronstage, ou opções para grupos, como cadeiras ou mesas para 4 pessoas, ou camarotes para até 10 pessoas.

SERVIÇO

NEY MATOGROSSO