Prefeitura do Recife divulga lista preliminar de aprovados em três editais da Lei Aldir Blanc

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lista dos projetos aprovados pode ser conferida no site da secretaria de cultura do Recife onde os inscritos podem submeter recursos até dia 29

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, divulgou o resultado preliminar dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A relação de projetos habilitados nas etapas documental e artística pode ser consultada no site de cultura do Recife. Também é lá que os fazedores de cultura podem apresentar recursos. O prazo encerra nesta sexta-feira (29).

A lista de aprovados divulgada é referente a três editais lançados pelo poder público municipal com os recursos federais assegurados pela nova lei: o Recife Virado na Periferia (multilinguagem e Hip-Hop), que tem orçamento de R$ 2.099.141,30;

o edital Multilinguagens Recife Criativo, que destina R$ 4.747.853,30 a todas as linguagens artísticas, e o Recife de Formação Técnica, que reserva R$ 500 mil para a qualificação de mão de obra técnica.

Leia Também Itaú Social e MEC lançam edital com apoio de até R$ 80 mil para projetos de aprimoramento da aprendizagem em Matemática

O resultado divulgado leva em consideração, além das notas de cada projeto, a distribuição dos recursos por grupos/linguagens e as cotas definidas em edital para pessoas negras (pretas ou pardas), pessoas indígenas e pessoas com deficiência, em consonância com iniciativas nacionais para reparação e valorização da diversidade de vozes e protagonismos na produção e fruição cultural.

Todos os projetos foram analisados por pareceristas credenciados pelo poder público municipal, por meio de edital. A relação final de aprovados será divulgada até o próximo dia 7 de dezembro.