Estudantes de Garanhuns participam de mostra de criatividade com projetos audiovisuais na ANIMASESC

Estudantes de escolas públicas de Garanhuns foram mobilizados pelo Centro Cultural Sesc para produzir projetos audiovisuais, utilizando recursos tecnológicos, experiências em oficinas formativas e a imaginação.

O resultado desse processo criativo será apresentado nesta sexta-feira (29/11), às 19h, na Sala CineJardim, durante a mostra competitiva do ANIMASESC.



Serão exibidos seis filmes produzidos pelos alunos da Escola Municipal Professor Antônio Gonçalves Dias, Escola Estadual Professor Jerônimo Gueiros, Escola de Referência em Ensino Fundamental Dom Juvêncio Britto, Escola de Referência em Ensino Médio Henrique Dias, Escola Fundamental Inova em Tempo Integral Silvino Almeida de Oliveira e Escola Virgília Garcia Bessa.



Os jovens realizadores participaram de oficinas de Animação em Stop Motion e de um filme coletivo do Núcleo de Desenvolvimento em Audiovisual do Centro Cultural Sesc.

Na cerimônia da sexta-feira, serão premiados os três primeiros colocados avaliados por uma comissão de especialistas e o melhor filme escolhido em votação popular.

Programação

O ANIMASESC vai realizar mais formações para crianças e jovens até dezembro:

“ANIMACO – Oficina de Animação em StopMotion”, com Bruno Cabús, de 27 a 30 de novembro;

a oficina de “Dublagem Infantil – Voz, Anima e Ação”, com Erickson Marinho e Mago Andrade, de 3 a 5 de dezembro;

“Laboratório de Animação com Rotoscopia Analógica Raízes”, com Gean Almeida, de 10 a 12 de dezembro. Os três cursos têm inscrições a R$ 100. Dependentes dos trabalhadores do comércio, com a Credencial Sesc em dia, têm descontos e pagam R$ 50.

Também promove uma série de sessões de cinema, na Sala CineJardim, todas com entrada gratuita. Nos dias 28 e 29, às 14h, acontece a Sessão ANIMASESC para Escolas.

Serão apresentados os curtas “Salu e o Cavalo Marinho” (dir. Cecília da Fonte), “As Aventuras de Tita (dir. Victor Flores e Eduardo Padrão, “Até o Sol Raiá (dir. Fernando Jorge e Leanndro Amorim), “Ciranda Feiticeira” (dir. Tiago Delácio e Lula Gonzaga) e “Fazenda Rosa” (dir. Chia Beloto).



Na quinta (28), às 19h, tem o “ANIMASESC convida Mostra Além-Mar”, com a exibição de “Diafragma” (dir. Robson Cavalcante/AL), “A Cabeça e o Corpo” (dir. Mirian Miranda e Val Dobler/SC), “Cem Pilum – A História do Dilúvio” (dir. Thiago Morais/AM), “Jussara” (dir. Camila Ribeiro/BA), “Na Beira” (dir. Laila Borges/CE), “Matãnag, A Encantada” (dir. Shawara Maxakali e Charles Bicalho/MG), “Ga v: A Voz do Barro” (dir. Coletivo Juventude Indígena Kaingang Nn Ga e Vini Albernaz) e “Ewe de Ossayin: Os Segredos e Mistérios das Folhas Sagradas”(dir. Pamela Peregrino/BA).



No sábado (30), às 17h, o CineClubinho Especial ANIMASESC convida a “Mostra Além-Mar Infantil”, com os filmes “Tom Tom Dente de Leão” (dir. Ariédhine Carvalho/SP), “Fotossíntese” (dir. Rodrigo do Viveiro/CE), “Bala Perdida” (dir. Maria Antônia Diniz/PE), e a “Sessão Bia Desenha”, com a produção “Bia Desenha” (dir. Kalor, Neco Tabosa e Raul Souza/PE), em três episódios: “Decalcando Nuvens”, “Anjo de Jambo” e “O Nascimento de Zalika”.



A programação completa do ANIMASESC pode ser conferida no site oficial do Centro Cultural Sesc.

Serviço