Prefeitura do Recife anuncia homenageados do Carnaval 2025

A três meses da abertura do Carnaval 2025, a Prefeitura do Recife anunciou nesta segunda-feira (2) a primeira novidade momesca. Os homenageados da festa carnavalesca da capital pernambucana do próximo ano serão os cantores e compositores Elba Ramalho e Marron Brasileiro, além da Troça Abanadores do Arruda, que confirma os tradicionais brinquedos da cultura popular como protagonistas dos sentidos, forças e belezas mais genuínas da festa, que faz do Recife palco mais procurado para se comemorar a principal festa de rua do País.

“Homenagem importante, justa e merecida. É muito bom a gente ter um carnaval democrático, popular, acessível, e principalmente poder reconhecer as pessoas em vida”, afirmou. “Elba, que é uma grande voz feminina do frevo, do forró, da cultura nordestina, uma pernambucana de coração. Marron, um filho da Mustardinha, que aqui contou a sua história emocionante de como a gente tem grandes talentos na nossa terra, e os Abanadores do Arruda, uma entidade da cultura popular com 90 anos de história”, disse, em seu gabinete, após o anúncio.

Na ocasião, estavam Marron e representantes do Abanadores. Em sua casa, no Rio de Janeiro, Elba Ramalho recebeu a notícia sobre a homenagem numa emocionada ligação de vídeo com o gestor.

Elba Ramalho será uma das homenageadas do Carnaval do Recife em 2025 - Wesley D'almeida/ Prefeitura do Recife

A secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, também estava presente e compartilhou suas expectativas para o Carnaval 2025. “Já temos um grande Carnaval no Recife e eu acho que com essas três potências de homenageados do ano que vem, temos que esperar uma festa mais linda do que nunca. Não só isso, mas durante todo o feriado vamos ter os blocos e as troças enfeitando, embelezando e engrandecendo o Carnaval da cidade”, garantiu a secretária.

Ainda de acordo com a Prefeitura, nos próximos dias, haverá novos anúncios sobre a festa, que atrai cada vez mais atenção e visitantes do Brasil inteiro.

Sobre os homenageados:

Elba Ramalho

A cantora, compositora e multi-instrumentista Elba Ramalho é sinônimo da música nordestina, carregando um povo e uma geografia na voz potente e ensolarada. Mas seu talento vai além dos acordes. Nascida na zona rural de Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, estreou nos palcos primeiro como atriz para só depois sagrar-se cantora. Sempre devotada a ritmos como o forró, o xote, o baião e o patrimonializado frevo, projetou sucessos nas paradas musicais brasileiras como "Banho de Cheiro" e "De Volta Pro Aconchego", nacionalizando os acordes e metais do frevo.

Marron Brasileiro

Compositor de verdadeiros hinos, que tão bem traduzem e invariavelmente embalam as ruas suadas e coloridas do Carnaval recifense, Marron Brasileiro conta e canta um pedaço importante da história da maior festa de rua em linha reta do mundo. Criador de clássicos como "Nas Ondas do Desejo", "É tanto Amor", "Galera do Brasil" e "Arreia a Lenha", o recifense do bairro da Mustardinha aprendeu a gostar de música ouvindo os clássicos de Reginaldo Rossi e Fernando Mendes nas ruas do bairro onde cresceu.

Troça Abanadores do Arruda

A Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, ou simplesmente ABANO, foi fundada em 1º de outubro de 1934, no alto da Alegria, bairro de Água Fria. A princípio, seus fundadores, Manoel João José Gonçalves de Santana e Amaro Santiago, foliões e sócios do Vassourinhas, batizaram a troça apenas como Abanadores. O Arruda viria a ser incorporado mais tarde, em 1937, quando José Gusmão assume a presidência da agremiação e transfere a sede para o bairro do Arruda.