Show interativo Guitarra Nordestina une ritmos tradicionais e modernos no Recife

Conheça a fusão de guitarra elétrica e do violão no Conservatório Pernambucano de Música com uma experiência gratuita e interativa

O Conservatório Pernambucano de Música, no Recife, será palco, nesta quinta-feira (5), às 20h, do espetáculo interativo Workshow Guitarra Nordestina: Afluentes e Confluências.

A apresentação, com entrada gratuita, promete envolver o público em uma fusão de guitarra elétrica e violão, explorando a riqueza dos ritmos nordestinos.

Conduzido pelos músicos Luciano Magno e Liêve Ferreira, o espetáculo destaca ritmos como frevo, ciranda, maracatu, cavalo-marinho e coco de roda, em interpretações que transitam entre obras autorais e composições de outros artistas.

Além de uma performance vibrante, o evento oferece uma experiência interativa, com workshop voltado para técnicas instrumentais, processos criativos e detalhes sobre a construção musical.

“A ideia é unir a música ao aprendizado, fortalecendo o diálogo entre tradição e modernidade”, explica Luciano Magno, guitarrista e violonista baiano radicado no Recife.

Liêve Ferreira, guitarrista pernambucano com 16 anos de carreira, reforça que o projeto busca aproximar o público da musicalidade nordestina de forma inovadora e acessível.

O Workshow Guitarra Nordestina é incentivado pela Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), e já foi realizado em espaços como o Paço do Frevo.

Serviço