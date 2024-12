Museu da Cidade do Recife recebe 1ª Exposição internacional de artes com café

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A mostra reúne 50 obras produzidas por 28 artistas, dos continentes da Ásia, Oceania, América do Norte, América do Sul e Europa, neste sábado (7)

A 1ª Exposição Internacional de Artes com Café, idealizada pelo artista plástico pernambucano Abraão Figueiredo, estreia neste sábado (7), às 10h, no Museu da Cidade do Recife, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, localizado na Praça das Cinco Pontas, bairro de São José, área central da capital pernambucana.

O evento reúne 50 pinturas, em diferentes tamanhos e formatos, feitas com diferentes tipos de café, assinadas por 28 artistas de 17 países, como continentes da Ásia, Oceania, América do Norte, América do Sul e Europa.

A programação busca destacar o potencial da bebida para além de seu consumo, transformando-a em elemento de expressão artística. A visitação, aberta ao público, gratuitamente, ficará em cartaz até o dia 02 de fevereiro de 2025.

Café como protagonista

Imagem de artista pernambucano que participara da 1ª Exposição internacional de artes com café no Brasil - Divulgação - Salatiel Cícero

A exposição, intitulada “O Café que Nos Une: de Pernambuco para o Mundo”, traz obras de artistas de países como Brasil, Portugal, Estados Unidos, México, Noruega, Ucrânia, Malásia e Indonésia, entre outros.

Produzidas com café solúvel, expresso, filtrado, cold brew e até resíduos do grão, as pinturas exploram as nuances de tonalidades e texturas que cada tipo de café proporciona, criando composições que vão desde abstrações até retratos e paisagens.

“O café é mais que uma bebida. É memória, cultura e conexão. A arte com café é uma forma de contar histórias e celebrar a união entre povos”, afirma o artista, idealizador e coordenador da exposição, Abraão Figueiredo, que também expõe uma de suas obras.

O café no Brasil

Como maior produtor mundial e segundo maior consumidor de café, o Brasil é o cenário ideal para uma mostra que destaca a relevância histórica e cultural do grão.

Pernambuco, com sua forte relação com a bebida, também se conecta ao evento por meio de uma tradição crescente em cafés especiais e métodos de preparo inovadores, como o pernambucano KOAR, que será tema de palestras durante a exposição.

Além das pinturas, a exposição inclui vitrines com artefatos históricos e móveis relacionados ao café, contextualizando a evolução cultural da bebida no Brasil e no mundo. Durante a abertura, o público poderá participar de uma degustação de cafés especiais, com blends nordestinos e exemplares internacionais.

Artistas

A mostra reunirá trabalhos de artistas de diferentes culturas. Entre os nomes internacionais presentes estão:

Anna Starchyk (Ucrânia), que utiliza café espresso em suas obras;

Azmi Hussin (Malásia), que combina café solúvel com carvão;

Víctor Amaya (México), conhecido por suas composições contemporâneas.

Do Brasil, artistas como Ana Lúcia Gonçalves, Ricardo França e Wilson Freire exploram as possibilidades do café filtrado, celebrando a riqueza do grão.

A exposição fica em cartaz até o dia 2 de fevereiro de 2025, e contará com atividades paralelas, como palestras sobre cafés especiais e o método KOAR, além de uma imersão sensorial que inclui degustação e interação com as obras.



Serviço

1o Exposição Internacional de Artes com Café chega ao Brasil pelas mãos de artista

pernambucano