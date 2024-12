José Loreto e Letícia Sabatella serão Jesus e Maria na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém; confira elenco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ator José Loreto será Jesus da 56ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que cumprirá temporada entre 12 e 20 de abril no Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Com uma carreira marcada por papéis na TV, cinema e teatro, Loreto destacou-se em novelas como "Pantanal", na qual deu vida ao peão Tadeu, papel que lhe rendeu grande reconhecimento.

Além da televisão, Loreto tem experiência no cinema, com destaque para sua atuação no filme Mais Forte que o Mundo, no qual foi o protagonista.

Seus últimos trabalhos na TV foram nas novelas "Vai na Fé" (Lui Lorenzo) e "No Rancho Fundo" (Marcelo Gouveia). No teatro sua última peça foi "Paz Perpétua".

Elenco



Já Letícia Sabatella dará vida a Maria, enquanto Leopoldo Pacheco será Pilatos e Werner Schünemann assume o papel de Herodes.

Ingressos

Os ingressos para a temporada 2024 já estão à venda com valores a partir de R$ 50. Eles podem ser adquiridos no site oficial do evento, www.novajerusalem.com, com a opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão.

Encenado desde 1968 no município do Brejo da Madre de Deus, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é realizada em uma cidade-teatro que reproduz cenários bíblicos, como o Palácio de Herodes e o grandioso templo de Jerusalém, espalhados por uma área de 100 mil metros quadrados.

São mais de 450 atores e figurantes envolvidos na montagem, que emociona o público com sua combinação de fé, arte e tecnologia.