Roberto Carlos no Réveillon do Recife: confira horários, expressos e o que não pode levar

O 'Rei' abre o Réveillon da capital com esquema especial de expressos e caravanas; ainda restam poucas mesas na área privada do evento

O Recife viverá um momento ímpar com o show de Roberto Carlos abrindo o Réveillon da cidade, nesta quinta-feira (26). A estrutura do Polo Pina, na Zona Sul da cidade, terá portões abertos às 17h. O show começa às 21h.

A entrada é gratuita, mas também existem opções de mesas pagas na "área privada" do evento, em espaço próximo ao palco.

Restam algumas mesas elevadas e cobertas pelo valor de R$ 625 a cadeira (é obrigatório comprar quatro cadeiras para fechar uma mesa). As vendas ocorrem pelo site Ticket Simples.

Mobilidade

Palco foi montado na praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Uma megaoperação foi organizada para receber o público local e turistas - LEO FREITAS / JC IMAGEM Vistoria do palco do Réveillon do Recife para os shows da virada do ano de 2024 para 2025 - LEO FREITAS / JC IMAGEM Vistoria do palco do Réveillon do Recife para os shows da virada do ano de 2024 para 2025 - LEO FREITAS / JC IMAGEM

A circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até às 6h, durante os quatro dias de festa (26, 28, 29 e 31).

No trecho entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição.

Expresso

Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon funcionará nos quatro dias do evento, a partir dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15,00 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows.

Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, cartão de débito e cartão de crédito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento.

Caranavas

Imagem do cantor Roberto Carlos durante show. Ele é uma das principais atrações da Virada no Recife - CAIO GIRARDI/DIVULGAÇÃO Roberto Carlos - Fabio Rocha/TV Globo

Especialmente para o show de Roberto Carlos, haverá o Expresso Réveillon do Geraldão, que funcionará apenas no dia 26, das 16h até as 2h da madrugada, voltado às caravanas que virão de outras cidades com fãs de Roberto Carlos.

Os ônibus de turismo que trarão as caravanas precisarão se dirigir ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na Imbiribeira, onde ficarão estacionados.

Lá, os fãs pagarão R$ 15 pela pulseira de ida e volta e irão de ônibus expressos do Geraldão até o Pina. O ginásio terá vagas para até 150 ônibus.

O que pode e que não pode

Réveillon do Recife de 2025 será realizado no mesmo local do evento de 2024 - PCR Réveillon do Recife de 2025 será realizado no mesmo local do evento de 2024 - PCR Réveillon do Recife de 2025 será realizado no mesmo local do evento de 2024 - PCR

Apenas na apresentação de Roberto Carlos, será excepcionalmente permitida a entrada de cadeiras (de plástico e de praia) na área do show, para atender com mais conforto o perfil esperado do público.

A medida não vale para os demais dias, quando o público estará todo em pé.

Durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers e recipientes de vidro no local das apresentações. Bolsas térmicas estão liberadas.

Ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados.

Os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

Arena Gastronômica

Esta edição da Virada vai contar com uma praça de alimentação. O espaço vai funcionar na primeira quadra da praia do Pina, próximo à entrada do acesso gratuito. O serviço estará disponível a partir das 17h nos dias de evento.

Confira a programação completa o Réveillon do Recife 2024:

26 de dezembro

Roberto Carlos;

Orquestra Sinfônica do Recife.

28 de dezembro

Cláudia Leitte;

Alceu Valença;

Priscila Senna;

Raphaela Santos;

PV Calado.

29 de dezembro

Jorge e Mateus;

Xand Avião;

Henry Freitas;

Pablo;

Guilherme Ferri;

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan;

Alok;

Almir Rouche;

Juciê;

Matheus Moraes;

Patusco