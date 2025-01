Espaço Ciência oferece programação de férias com atividades para todas as idades; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espaço Ciência e o Observatório Astronômico da Sé prepararam uma agenda de atividades para toda a família, nas férias de janeiro.

De 07 a 31 de janeiro, os visitantes podem explorar a ciência de forma interativa, com atividades, oficinas e experimentos imersivos, e também uma mini trilha pelo manguezal e passeios de barco.

Entre as atrações, destacam-se mais de 20 oficinas científicas em diversas áreas do conhecimento. As atividades incluem desde a produção de slime, atividade para crianças a partir dos 03 anos, até a extração do DNA do morango, onde o público poderá aplicar seus conhecimentos para desvendar o material genético.

Cada oficina tem um limite de 20 fichas por sessão e, para participar, basta solicitar as senhas na recepção do Museu.

Atividades interativas

Imagem do Espaço Ciência que oferece programação especial de férias com atividades para todas as idades - Divulgação Espaço Ciência

O Espaço Ciência também oferece experiências científicas, como o gerador de Van de Graaff, uma máquina eletrostática capaz de arrepiar os cabelos dos visitantes, e a gaiola de Faraday, uma invenção que protege equipamentos eletrônicos contra a eletricidade.

A harpa a laser, que combina música, física e matemática, também estará em exibição, proporcionando uma experiência sensorial única.

Além disso, os visitantes poderão explorar a natureza na trilha do manguezal, nos ambientes abertos do Espaço Ciência, e ainda fazer passeios de barco, que combinam lazer e aprendizado sobre o ecossistema local.

Já no Observatório do Alto da Sé, haverá atividades para os visitantes conhecerem a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo, além de entender como identificar as constelações.

A programação também conta com a exibição de filmes que vão guiar o público para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.

“A visita ao Espaço Ciência é aberta ao público e uma oportunidade de se divertir enquanto aprende sobre os diversos fenômenos naturais e científicos”, pontua o diretor de Sensibilização e Divulgação Científica, Diogo Oliveira.

Programação completa

Imagem do Espaço Ciência que oferece programação especial de férias com atividades para todas as idades - Divulgação Espaço Ciência

No Espaço Ciência

Atividades de terça a sexta-feira durante todo o mês de janeiro

8h às 11h50min e 13h às 16h30min

Exposição Ciência em casa (sessão de 15 em 15 min)

8h às 11h40min e 13h às 16h30min

Pavilhão de Exposições

9h às 10h30min e 13h30min às 15h

Passeio de barco (25 fichas por sessão) (sessão de 15 em 15 min)

9h às 9h30min, 10h às 10h30min, 13h às 13h30min e 14h às 14h30min

Bicicleta Equilibrista (15 fichas por sessão)

9h30min às 10h e 13h30min às 14h

Lançamento de foguetes

11h às 11h30min e 15h às 16h

Observação solar

Oficinas

Terça-feira (manhã)

10h30min

Pasta de Elefante | a partir dos 5 anos

20 fichas

Descrição: A oficina demonstra uma experiência química que forma rapidamente espuma colorida.



Modelando a Terra | 6 a 12 anos

20 fichas

Descrição: Nesta oficina, os participantes utilizarão massinha para modelar as camadas da Terra.

Terça-feira (tarde)

14h30min

É pau, é pedra, é osso - Ferramentas Pré-Históricas | livre com responsável

20 fichas

Descrição: A oficina ilustrará o uso e a importância das ferramentas pré-históricas de maneira lúdica.

Cine Ciência - Mostra infantil | livre para todas as idades

(50 fichas)

Descrição: Nesta atividade, os visitantes assistirão um curta sobre temas educativos e ao final discutirão sobre o que assistiram.

Quarta-feira (manhã)

10h30min

Fluido Não Newtoniano | a partir dos 5 anos

20 fichas

Descrição: Nesta oficina, os participantes criarão o fluido não newtoniano, mostrando seu comportamento líquido e sólido em diferentes condições.

Produção de Slime | 3 a 10 anos

20 fichas

Descrição: Oficina lúdica de produção de slime, estimulando a criatividade e o aprendizado químico.

Quarta-feira (tarde)

14h30min

“Insetivando” | 3 a 15 anos

20 fichas

Descrição: Nesta atividade, os participantes observarão formigas e criarão modelos de formigueiros e suas estruturas utilizando argila.

08, 15, 22, 29/01 - Aventura da Ciência | a partir dos 12 anos

20 fichas

Descrição: A oficina estimula, a partir de interações sensoriais, a curiosidade e o aprendizado das crianças da primeira infância.

Quinta-feira (manhã)

10h30min

Cavucando | 6 a 15 anos

20 fichas

Descrição: Nesta atividade, os participantes terão uma mini experiência do trabalho de um arqueólogo, com escavação de utensílios.

Desbravando Pernambuco | a partir dos 8 anos

20 fichas

Descrição: Nesta atividade, os participantes farão um “caça ao tesouro” com o mapa de Pernambuco, incluindo desafios colaborativos e competitivos.

14h30min

Caminho Sincronizado / SincroCírculo | a partir dos 4 anos

20 fichas

Descrição: Atividade de lógica, onde os participantes devem desvendar a sequência para entrar e sair do conjunto de bambolês.

Cine Ciência | livre para todas as idades

50 fichas

Descrição: Nesta atividade, os visitantes assistirão um curta sobre temas educativos e ao final discutirão sobre o que assistiram.

Sexta-feira (manhã)

10h30min

Extração de DNA do Morango | a partir dos 12 anos

20 fichas

Descrição: Atividade prática de extração do material genético do morango, ilustrando o conceito de DNA.

Quimicorela - Pintura com PH | a partir dos 5 anos com responsável

20 fichas

Descrição: A oficina explora a relação entre as cores naturais e a química.

Sexta-feira (tarde)

14h30min

A invenção da História - Escrita em formas diferentes | a partir dos 7 anos

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão sobre a invenção da escrita como marco para o início da História.

Programação de férias

Observatório Astronômico do Alto Da Sé

Terça-feira

17h50min às 19h45min

Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.



Quarta-feira

17h30min às 18h30min

08/01 - Conhecendo o céu como uma carta celeste

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão associar o movimento diário do Sol e das estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.



18h50min às 19h45min

15, 22 e 29/01 - Localizando Estrelas

Nesta atividade, os participantes identificarão constelações, os períodos em que são visíveis e analisarão o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



Quinta-feira

16h30min às 17h30min

09/01 - Dominó Estelar

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão descrever a composição e estrutura do Sistema Solar, sua localização na Via Láctea, e analisar o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



16h30min às 17h30min

09/01 - Jogo da memória astronômico

Descrição: Neste jogo, os visitantes irão relacionar números às suas respectivas quantidades e explorar a composição e a estrutura do Sistema Solar, além de sua localização na Via Láctea e no Universo.



18h50min às 19h45min

16, 23 e 30/01 - Localizando Estrelas

Nesta atividade, os participantes identificarão constelações, os períodos em que são visíveis e analisarão o ciclo evolutivo do Sol e seus efeitos no planeta.



Sexta-feira

17h30min às 18h30min

10/01 - Conhecendo o céu como uma carta celeste

Descrição: Nesta atividade, os alunos irão associar o movimento diário do Sol e das estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.



18h às 19h45min

17, 24 e 31/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.



Sábado

17h50min às 19h45min

11/01 - Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.



18h às 19h45min

18 e 25/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.



Domingo

17h50min às 19h45min

12/01 - Cine Astro

Descrição: Nesta atividade, serão exibidos filmes para analisar e refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo da história.



17h50min às 19h45min

19 e 26/01 - Observação planetária

Descrição: A atividade explora a estrutura do Sistema Solar e sua localização no Universo.

Serviço

Imagem de barco do Espaço Ciência que oferece programação especial de férias com atividades para todas as idades - Divulgação Espaço Ciência