Programação de férias: confira opções no RioMar Recife

A agenda conta com shows gratuitos, exposições imersivas e atividades para todas as idades durante as férias escolares de janeiro

O RioMar Recife está com programação especial para as crianças e famílias durante a temporada de férias. A agenda inclui shows gratuitos, exposições imersivas e atrações interativas para todas as idades.

Ao longo do mês, o shopping reúne atividades para entreter os pequenos, incentivando o lazer e a aprendizagem de forma lúdica.

O RioMar Recife disponibiliza aplicativo gratuito para iOS e Android, onde é possível consultar toda a programação de eventos, horários de funcionamento e acessar funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas, reserva de restaurantes e pagamento de estacionamento.

Shows gratuitos

Durante este mês de janeiro, as apresentações acontecem na Praça de Alimentação, no Piso L3, sempre às 16h.

Programação:

12/01 – 16h – Rodrigo Lima (Mágica)

19/01 – 16h – Circo da Trup (Números Circenses)

26/01 – 16h – Ilana Ventura (Show musical)

Exposição "Oceano Vivo"

A exposição "Oceano Vivo", criada pelo espaço imersivo Luzzco de João Pessoa propõe uma experiência no universo marinho.

Com uma instalação de 200 metros quadrados, a mostra oferece aos visitantes um "mergulho" em paisagens subaquáticas.

Localizada na Praça de Eventos 2, no Piso L1, a exposição estará disponível por ingressos a partir de R$ 39,90.

O Auto de Ariano

Em cartaz no RioMar Recife, a exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" apresenta uma imersão na vida e obra do escritor, poeta e dramaturgo Ariano Suassuna.

A mostra explora o legado de Suassuna e a cultura popular brasileira, através de cenografia e recursos tecnológicos. Os ingressos para a exposição variam a partir de R$ 35, com compra disponível online.

Vila Trampolim

Localizada no Piso L1, a Vila Trampolim é um parque com diversas atividades, como parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma e basquete. O espaço conta com ingressos a partir de R$ 35.

