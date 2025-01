Globo de Ouro 2025: veja lista completa dos vencedores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A 82ª edição do Globo de Ouro aconteceu neste domingo (05). A premiação é uma das mais cobiçadas da indústria do entretenimento.

Celebrando o melhor do cinema e da televisão, a premiação destacou produções que marcaram o ano de 2024, com destaque para a atriz brasileira Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama.

Além de "O Brutalista" como melhor filme dramático, no cinema e "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" na TV.

Confira a lista completa de vencedores e indicados da cerimônia.

Filmes

Melhor Filme de Drama

Vencedor: "O Brutalista"

Indicados:

"Um Completo Desconhecido"



"Conclave"



"Duna: Parte Dois"



"Nickel Boys"



"Setembro 5"

Melhor Atriz em Filme de Drama

A atriz brasileira levou o prêmio na categoria "Melhor Atriz em Drama" pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui". - Robyn Beck / AFP

Vencedora: Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui"

Indicadas:

Pamela Anderson - "The Last Showgirl"



Angelina Jolie - "Maria"



Nicole Kidman - "Babygirl"



Tilda Swinton - "O Quarto ao Lado"



Kate Winslet - "Lee"

Melhor Ator em Filme de Drama

Vencedor: Adrien Brody - "O Brutalista"

Indicados:

Timothée Chalamet - "Um Completo Desconhecido"



Daniel Craig - "Queer"



Colman Domingo - "Sing Sing"



Ralph Fiennes - "Conclave"



Sebastian Stan - "O Aprendiz"

Melhor Filme de Comédia/Musical

Vencedor: "Emilia Pérez"

Indicados:

"Anora"



"Rivais"



"A Real Pain"



"A Substância"



"Wicked"

Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical

Vencedora: Demi Moore - "A Substância"

Indicadas:

Amy Adams - "Nightbitch"



Cynthia Erivo - "Wicked"



Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"



Mikey Madison - "Anora"



Zendaya - "Rivais"

Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical

Vencedor: Sebastian Stan - "A Different Man"

Indicados:

Jesse Eisenberg - "A Real Pain"



Hugh Grant - "Herege"



Gabriel LaBelle - "Saturday Night"



Jesse Plemons - "Tipos de Gentileza"



Glen Powell - "Assassino por Acaso"

Melhor Atriz Coadjuvante

Vencedora: Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Indicadas:

Selena Gomez - "Emilia Pérez"



Ariana Grande - "Wicked"



Felicity Jones - "O Brutalista"



Margaret Qualley - "A Substância"



Isabella Rossellini - "Conclave"

Melhor Ator Coadjuvante

Vencedor: Kieran Culkin - "A Real Pain"

Indicados:

Yura Borisov - "Anora"



Edward Norton - "Um Completo Desconhecido"



Guy Pearce - "O Brutalista"



Jeremy Strong - "O Aprendiz"



Denzel Washington - "Gladiador II"

Melhor Direção

Vencedor: Brady Corbet - "O Brutalista"

Indicados:

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"



Sean Baker - "Anora"



Edward Berger - "Conclave"



Coralie Fargeat - "A Substância"



Payal Kapadia - "All We Imagine as Light"

Melhor Roteiro

Vencedor: "Conclave" - Peter Straughan

Indicados:

"Emilia Pérez" - Jacques Audiard



"Anora" - Sean Baker



"O Brutalista" - Brady Corbet e Mona Fastvold



"A Real Pain" - Jesse Eisenberg



"A Substância" - Coralie Fargeat

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

Wicked é estrelado por Cynhtia Erivo e Ariana Grande. - Divulgação/Universal Pictures

Vencedor: "Wicked"

Indicados:

"Alien: Romulus"



"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"



"Deadpool & Wolverine"



"Gladiador II"



"Divertida Mente 2"



"Twisters"



"Robô Selvagem"

Melhor Filme de Animação

Vencedor: "Flow"

Indicados:

"Divertida Mente 2"



"Memoir of a Snail"



"Moana 2"



"Wallace & Gromit: Avengança"



"Robô Selvagem"

Melhor Trilha Sonora Original em Filme

Vencedor: Trent Reznor & Atticus Ross - "Rivais"

Indicados:

Volker Bertelmann - "Conclave"



Daniel Blumberg - "O Brutalista"



Kris Bowers - "Robô Selvagem"



Clément Ducol e Camille - "Emilia Pérez"



Hans Zimmer - "Duna: Parte Dois"

Melhor Canção Original em Filme

Vencedor: "El Mal" - "Emilia Pérez"

Indicados:

"Beautiful That Way" - "The Last Showgirl"

"Compress/Repress" - "Rivais"

"Forbidden Road" - "Better Man: A História de Robbie Williams"

"Kiss the Sky" - "Robô Selvagem"

"Mi Camino" - "Emilia Pérez"

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Vencedor: "Emilia Pérez"

Indicados:

"Tudo que Imaginamos como Luz"



"The Girl with the Needle"



"Ainda Estou Aqui"



"The Seed of the Sacred Fig"



"Vermiglio"

Televisão

Melhor Série de Drama

Vencedora: "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"



Indicadas:

"A Diplomata"



"Sr. e Sra. Smith"



"Round 6"



"Slow Horses"



"O Dia Do Chacal"

Melhor Atriz em Série de Drama

Vencedora: Anna Sawai - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Indicadas:

Kathy Bates - "Matlock"



Emma D’Arcy - "A Casa do Dragão"



Maya Erskine - "Sr. e Sra. Smith"



Keira Knightley - "Black Doves"



Keri Russell - "A Diplomata"

Melhor Ator em Série de Drama

Vencedor: Hiroyuki Sanada - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"



Indicados:

Donald Glover - "Sr. e Sra. Smith"



Jake Gyllenhaal - "Acima de Qualquer Suspeita"



Gary Oldman - "Slow Horses"



Eddie Redmayne - "O Dia Do Chacal"



Billy Bob Thornton - "Landman"

Melhor Série de Comédia/Musical

Vencedora: "Hacks"



Indicadas:

"Abbott Elementary"



"O Urso"



"Magnatas do Crime"



"Ninguém Quer"



"Only Murders in the Building"

Melhor Atriz em Série de Comédia/Musical

Vencedora: Jean Smart - "Hacks"

Indicadas:

Kristen Bell - "Ninguém Quer"



Quinta Brunson - "Abbott Elementary"



Ayo Edebiri - "O Urso"



Selena Gomez - "Only Murders in the Building"



Kathryn Hahn - "Agatha Desde Sempre"

Melhor Ator em Série de Comédia/Musical

Vencedor: Jeremy Allen White - "O Urso"



Indicados:

Adam Brody - "Ninguém Quer"



Ted Danson - "A Man on the Inside"



Steve Martin - "Only Murders in the Building"



Jason Segel - "Falando a Real"



Martin Short - "Only Murders in the Building"

Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

Vencedora: "Bebê Rena"



Indicadas:

"Disclaimer"



"MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"



"Pinguim"



"RIPLEY"



"True Detective Terra Noturna"

Melhor Atriz em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

Vencedora: Jodie Foster - "True Detective: Terra Noturna"



Indicadas:

Cate Blanchett - "Disclaimer"



Cristin Milioti - "Pinguim"



Sofía Vergara - "Griselda"



Naomi Watts - "Feud: Capote vs. The Swans"



Kate Winslet - "O Regime"

Melhor Ator em Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme

Vencedor: Colin Farrell - "Pinguim"

Indicados:

Richard Gadd - "Bebê Rena"



Kevin Kline - "Disclaimer"



Cooper Koch - "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"



Ewan McGregor - "Um Cavalheiro Em Moscou"



Andrew Scott - "RIPLEY"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama

Vencedora: Jessica Gunning - "Bebê Rena"



Indicadas:

Liza Colón-Zayas - "O Urso"



Hannah Einbinder - "Hacks"



Dakota Fanning - "RIPLEY"



Allison Janney - "A Diplomata"



Kali Reis - "True Detective: Terra Noturna"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia, Musical ou Drama

Vencedor: Tadanobu Asano - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Indicados:

Javier Bardem - "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"



Harrison Ford - "Falando a Real"



Jack Lowden - "Slow Horses"



Diego Luna - "A Máquina"



Ebon Moss-Bachrach - "O Urso"

Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Vencedor: Ali Wong - "Single Lady"

Indicados:

Jamie Foxx - "What Had Happened Was"



Nikki Glaser - "Algum Dia Você Vai Morrer"



Seth Meyers - "Dad Man Walking"



Adam Sandler - "Love You"



Ramy Youssef - "Mais Sentimentos"

Veja vídeo do momento em que Fernanda Montenegro comemora premiação da filha Fernanda Torres