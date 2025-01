Mestre de coco mais antigo em Pernambuco, Galo Preto abre novo festival do ritmo; conheça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

1º Festival Xirê (Rodas) de Coco reunirá o mestre de 90 anos com Nilton Júnior, Juninho do Coco, entre outros nomes da nova geração

Mestre de coco mais antigo em atividade em Pernambuco, Galo Preto sobe ao palco do Clube Atlântico, em Olinda, como principal atração do 1º Festival Xirê (Rodas) de Coco de Pernambuco.

O evento, que é uma nova iniciativa para manter viva essa expressão popular, ocorre nesta sexta-feira (10), a partir das 19h. Os ingressos são gratuitos, com retirada antecipada no Sympla. Também é possível adquirir ingressos colaborativos por R$ 8.

Trajetória

Com 90 anos, Mestre Galo Preto é um ícone da cultura pernambucana, sendo contemporâneo de nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Arlindo dos Oito Baixos e Jacinto Silva.

Nasceu como Tomaz Aquino Leão, na Comunidade Quilombola de Rainha Izabel, no Agreste, fez a sua primeira embolada aos 8 anos. Ainda na infância, no período que viveu em Garanhuns, ganhou o apelido Galo Preto (pois era brabo feito um galo).

Imagem de apresentação do Mestre Galo Preto, o mestre de coco mais antigo de Pernambuco - ARNALDO FÉLIX/SECULT-PE FUNDARPE Imagem de apresentação do Mestre Galo Preto, o mestre de coco mais antigo de Pernambuco - ARNALDO FÉLIX/SECULT-PE FUNDARPE

Em 1947, chega ao Recife para trabalhar com vendas batatas nas ruas e portas das casas, fazendo improvisos com seu estilo irreverente e perspicaz.

Os seus pregões impressionaram o poeta e escritor Ascenso Ferreira (1895 - 1965), que indicou o garoto à Rádio Clube de Pernambuco, dando início a sua carreira artística como cantador, repentista, coquista e embolador.

Galo Preto percorreu todo o País cantando e divulgando o coco. Um dos momentos significativos da sua trajetória foi a grande visibilidade nacional ao longo da década de 1970, quando esteve presente em programas da televisão nacional.

Homenagem

O Festival Xirê (Rodas) de Coco de Pernambuco começará com uma homenagem ao mestre. No evento, também se apresentam nomes como Nilton Júnior, Juninho do Coco, Renata Braz, Eduarda Mello, Juan Dendê, Pinga Coco (Igarassu) e o Coco de Nazaré da Mata.

Gabriela Sampaio, idealizadora do evento, destaca a importância de eventos como o Festival Xirê para preservar e renovar a tradição do ritmo.

Leia Também Como o samba de coco está impulsionando a economia criativa no Sertão de Pernambuco

"Este festival nasce com o objetivo de unir e homenagear os mestres que mantêm a tradição, ao mesmo tempo em que dá visibilidade à nova geração de artistas que estão criando novas formas de manter o legado vivo", diz.

O conceito de Coco 'melody', que une a tradição e a inovação, por exemplo, será apresentado durante o evento, trazendo novas sonoridades e formas de dizer, mas sempre com a essência do Coco de Roda."

Iroubá

O nome "Xirê", que significa "roda" em língua iorubá, simboliza o encontro entre gerações, onde mestres e discípulos se encontram e se fortalecem, compartilhando música e ancestralidade.

SERVIÇO

1º Festival Xirê (Rodas) de Coco de Pernambuco

Onde: Clube Atlântico, Olinda (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo)

Quando: nesta sexta-feira (10), às 19h

Quanto: Gratuito, com retirada antecipada no Sympla