Resumo das novelas 15/01: Betina revela a Cristina que tem sentimentos por Thomas, em A Caverna Encantada

No capítulo desta quarta-feira (15), Ana Flávia retorna à Cidade de Milagres, agora com a fama de Ana Castela, em A Caverna Encantada

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta quarta-feira (14) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Tendo em vista o que aconteceu, Jerônimo se vê na obrigação de dizer ao padre Severino que Álvaro está vivo e ele se transformou em cúmplice dessa mentira.

Constanza tenta dizer a Honório que ele e Adriana precisam tomar cuidado com Josefina, mas não consegue. Ao perceber que Jerônimo não leva a sério o relacionamento, Marina pergunta o que deve esperar dele.

(21h05) A Caverna Encantada



Mesmo com dificuldade na memória, Laércio conta para Pilar a história de Gabriel. Betina revela a Cristina que tem sentimentos por Thomas. Ana Flávia retorna à Cidade de Milagres, agora com a fama de Ana Castela.

Dalete está orgulhosa do sucesso da afilhada Ana Castela, que aproveita e faz um show para os alunos do colégio. Anna comenta com Nina que a letra da música de Ana Castela fala sobre a caverna do colégio e suspeita de alguma relação. Betina mente e esconde de Cristina que está namorando Thomas.

RECORD

Gênesis



Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre Palmeiras x Portuguesa pelo Campeonato Paulista de Futebol

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Maristela e Juliano se desesperam. Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz. Renê flerta com Ana Maria. Basílio pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Alfredo e Anita sofrem. Edu pede que Anita deixe que ele namore Celeste às escondidas. Juliano vela o sono de Clarice.

Carmem chega ao Rio de Janeiro. Raimundo vê Celeste beijando Edu. Celeste pede para morar com Teresa. Nelson volta para casa. Maristela e Juliano fazem uma contraproposta para Zélia.

(19h40) Volta Por Cima



Cacá dá um prazo para Jão responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Violeta pede para Jô desbloquear o celular de Baixinho. Jão censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cida e Alberto.

Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. Belisa questiona Silvia sobre Yuki. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa. Tati e Jin ficam juntos. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Madalena revela para Cida sobre o trabalho de Cacá.

Rodolfo se encontra com Belisa. Rosana avisa a Gerson que voltará a ser rainha de bateria. Violeta dá um ultimato em Cacá. Jão revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá.

(21h20) Mania de Você



Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi.

Fátima pede um tempo para Gael para se refazer da relação com Robson. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena a Sumiu. Bruna volta à casa de Volney para investigar o tio, e se esconde quando ele e Mércia chegam ao local.

Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Volney descobre Bruna em sua casa e confronta a sobrinha. Luma decide encontrar Viola.

