Eletrobras firma parceria de patrocínio com o Paço do Frevo

A Eletrobras anunciou, nesta quinta-feira (16), uma parceria com o Paço do Frevo e será patrocinadora mantenedora do equipamento cultural pernambucano no ano de 2025. O museu, que fica localizado na Praça do Arsenal, no centro histórico do Recife, um dos espaços mais tradicionais de encontro de blocos de frevo, é um Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo, que se tornou manifestação cultural reconhecida pela Unesco, em 2012; como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2007; e como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Desde 2014, o Paço do Frevo tem como missão promover a preservação e difusão da dança, da música e do universo cultural do frevo, além de garantir a proteção e

divulgação desse patrimônio para as futuras gerações.

O patrocínio ajudará a viabilizar a gratuidade para todos os visitantes às terças-feiras e gratuidade em todos os dias de funcionamento para crianças de até 5 anos; membros das agremiações carnavalescas, troças, clubes de frevo, bailarinos, músicos, mediante cadastro; funcionários de museus e grupos em situação de vulnerabilidade social, mediante agendamento prévio; moradores de bairros vizinhos ao Paço, mediante cadastro; e professores e alunos da rede pública.

"O frevo é pura energia. Ele traduz a nossa essência de movimento, celebração e união. Para a Eletrobras, é um privilégio estar conectada com uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. Patrocinar o Paço do Frevo é uma forma de apoiar a preservação de nossa cultura e impulsionar a energia criativa que move o país", afirma Renata Petrocelli, gerente executiva de Marca, Marketing e Reputação da Eletrobras.

A colaboração com o Paço do Frevo será essencial para a manutenção e expansão das atividades culturais e educativas realizadas pelo equipamento, assegurando

que o frevo continue a ser valorizado, pesquisado e transmitido às novas gerações.

"O apoio da Eletrobras nos enche de energia e é fundamental para que possamos seguir com o trabalho de preservar e difundir o frevo, um patrimônio que pertence

a todos os brasileiros. Este patrocínio viabiliza a continuidade de projetos de pesquisa, formação e celebração dessa manifestação cultural que é um símbolo tão forte de Pernambuco e do Brasil", destaca Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo.