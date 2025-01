Horóscopo 23/01: lembranças do passado podem aquecer seu coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como a influência dos astros pode impactar as áreas de trabalho, amor e finanças. Confira as especificações para cada signo do zodíaco

ÁRIES

As mudanças devem movimentar esta quinta e há sinal de boas novas envolvendo dinheiro.

Bom astral para explorar seu interesse por assunto místico ou religioso, meditar e rever algumas atitudes nos últimos tempos. O desejo e a sensualidade animam o romance, mas não deixe que o ciúme cresça em excesso.

COR: PRETO

PALPITE: 25, 16, 34

TOURO

Parceria ou sociedade profissional conta com a proteção da Lua e as coisas se ajeitam melhor no serviço se você deixar a individualidade de lado e investir no coletivo.

Planos para um programa fora da rotina animam o romance, mas um bom papo será o segredo para melhorar ainda mais os momentos com quem ama.

COR: LARANJA

PALPITE: 55, 12, 01

GÊMEOS

Logo cedo, fica mais fácil colocar o foco total no trabalho e pode dar uma boa adiantada nas tarefas de rotina. Talvez tenha que redobrar o esforço para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, mas as estrelas avisam que você tem boas chances de encher o bolso.

A vida amorosa fica mais movimentada à noite e o seu jeito sensual tem tudo para balançar o coração de quem ama

COR: VIOLETA

PALPITE: 03, 18, 36

CÂNCER

Esta quinta tem tudo para correr às mil maravilhas, Câncer! No trabalho, tire proveito da criatividade e da habilidade para lidar com as pessoas.

Seu jeito sedutor e simpático não passa despercebido, sinal de que pode se dar bem na conquista. Pode esperar momentos doces cheios de carinho com o love.

COR: AZUL

PALPITE: 57, 39, 18

LEÃO

No trabalho, defina as suas prioridades logo cedo e aproveite para finalizar as tarefas de rotina. Você vai encarar os problemas de maneira mais prática, o que tem tudo para causar boa impressão.

Lembranças do passado podem aquecer seu coração, mas a saúde também pede cuidados. Um lance rápido com um ex não está descartado. Se tem compromisso, reforce os laços.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 38, 07, 52

VIRGEM

A comunicação continua em destaque e pode ser o seu grande trunfo para melhorar o serviço, mas você precisa manter o foco para não se distrair pelo caminho, assim, o resultado tem tudo para ser mais positivo do que esperava.

Paixão à primeira vista pode surpreender e os amigos têm tudo para desempenhar o papel de cupido.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 33, 17, 26

LIBRA

Você vai buscar segurança tanto na vida financeira quanto amorosa. E como as finanças contam com excelentes energias ao longo do dia, dá pra comprar algo que deseja há tempos para a sua casa.

É um bom momento para buscar outras alternativas de renda ou até assumir um trabalho extra para engordar o bolso. Com o mozão, você vai sonhar com estabilidade, mas precisa controlar seu jeito possessivo.

COR: GOIABA

PALPITE: 48, 55, 10

ESCORPIÃO

No trabalho, sua habilidade para se expressar e fazer contatos conta pontos. À noite, os relacionamentos recebem boas energias e, ainda que possa surgir um ou outro atrito, você tem tudo para se divertir.

O astral fica mais leve no romance e a dica é ser transparente para não esconder seus sentimentos do par.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 33, 31, 04

SAGITÁRIO

Você começa o dia sonhando com descanso e sossego, Sagita, e tudo o que puder ser feito em casa vai correr melhor pela manhã.

Tarefas que podem ser feitas a sós e que dependem apenas da sua iniciativa vão deslanchar numa boa. Quem está buscando um novo emprego pode se dar bem agora. Se tem compromisso, um programa mais sossegado com o par será a melhor pedida.

COR: BEGE

PALPITE: 51, 50, 59

CAPRICÓRNIO

Esta quinta será ideal para sair da rotina, experimentar algo diferente ou viver uma experiência totalmente nova.

Se está procurando emprego, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem dar dicas valiosas! Marte e Urano trocam likes e enviam as energias mais positivas para a sua vida amorosa. Invista em algo mais romântico para se entender melhor com quem ama.

COR: BRANCO

PALPITE: 33, 60, 59

AQUÁRIO

Seu lado ambicioso segue em alta e pode dar o empurrãozinho que faltava para você disputar uma promoção ou correr atrás de um aumento.

Quem trabalha em casa ou em um negócio de família conta com a proteção das estrelas para ter sucesso hoje. Se o seu coração está vago, o desejo de se reaproximar de um amor antigo tem tudo para crescer.

COR: VERMELHO

PALPITE: 57, 01, 12

PEIXES

No trabalho, seu lado curioso se destaca e você pode aprender mais trocando experiências com os colegas e trabalhando em equipe.

O bom humor será sua marca registrada hoje e tem tudo para contagiar o romance. Se está só, isso pode mudar rapidinho porque o seu charme entra no modo turbo agora. Olhe mais ao redor e pode se surpreender.