Olinda é tomada pelo circo com convenção e apresentações gratuitas

5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua traz atividades para artistas e apresentações ao público nos bairros do Monte e do Amparo

Artistas circenses de várias regiões do Brasil se reúnem em Olinda para a 5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua, realizada desta quinta-feira (23) ao domingo (26).

O evento busca superar um obstáculo comum a quem vive da arte de encantar sob picadeiros: incertezas quanto a remuneração e viabilidade burocrática das carreiras e das apresentações.

Além das atividades aos participantes, a iniciativa promove exibições gratuitas para o público no horário da noite e, no domingo, à tarde.

Atrações ao público

A grade aberta à plateia reserva exibições em Olinda nas noites de quinta a sábado, na escola municipal Dom João Crisóstomo (Praça Nossa Senhora do Monte, bairro do Monte) e, no domingo à tarde, na Praça do Rosário, no Amparo.

No dia 23, na escola municipal, é realizada a Noite de Fogo, com apresentações livres com labaredas, às 20h.

Grade interna

Programação interna das oficinas e debates inclui exibições e conversas sobre:

tecido acrobático (com Márcia Ferreira)



suspensão capilar (com Carol Yanina)



manejo de anéis (com Isabela Menini)



bolimaniack (com Orne Dandolkekolor)



monociclo (com Petit Lutin), flexibilidade (com Beatriz Nascimento)



dança e bambolê (com Kapalla Circo)



iniciação ao buugeng (com Anderson Svanci).

"Temos, no circo, mais artistas do que produtor, então precisamos ser produtores para persistir no mercado ou, então, desistir. Precisamos trocar experiências para saber como melhorar o trabalho, compartilhar estratégias", diz Caro Marafigoh, produtora-executiva do evento sob coordenação-geral de Delmar Camilo.

"O circo tem uma dificuldade que é não estar muito nos meios formais. Então, as convenções são espaços potentes para fazer a troca de forma segura e coletiva, para preservar os saberes da cultura popular e empírico".

SERVIÇO

5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua

Quando: de 23 a 26 de janeiro

Oficinas, debates e exibições (para artistas inscritos)

Quinta, sexta e sábado, manhã e tarde, na escola Dom João Crisóstomo (Praça Nossa Senhora do Monte, bairro do Monte) e no Circo do Monte

Inscrições: no instagram, pelo perfil @convepernambucana

Noite de Fogo (dia 23), Noite das Maiorias (dia 24) e Noite de Gala (dia 25)

Quando: às 20h

Onde: Escola Dom João Crisóstomo (Praça Nossa Senhora do Monte, bairro do Monte

Quanto: gratuito ao público

Palco Rua (domingo, 26)

Quando: às 16h

Onde: Praça do Rosário, no Amparo, em Olinda

Quanto: gratuito