Crítica: 'Emília Perez' é inovador na forma, mas recorre a estereótipos velhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Longa de Jacques Audiard, líder de indicações no Oscar 2025, provoca e impressiona visualmente, mas tropeça na sua própria ambição

Ao assistir a "Emília Perez", o novo longa de Jacques Audiard, líder de indicações no Oscar 2025 com 13 nomeações, é possível entender por que o filme dominou a temporada de prêmios desde sua estreia em Cannes.

Contudo, também é fácil compreender as críticas que o projeto vem recebendo, sobretudo dos mexicanos.

Por isso, uma análise do filme não deve se limitar à rivalidade com o brasileiro "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional, mas sim ir além, ponderando conquistas e fragilidades.

Apesar do evidente lobby da Netflix, "Emília Perez" consegue cativar inicialmente pela premissa ousada. Trata-se de um musical dramático com elementos criminais, que brinca com a sátira enquanto tenta se afirmar como inovador. Mas essa ambição frequentemente tropeça.

História

A trama acompanha Manitas (Karla Sofia Gascón, indicada a Melhor Atriz), um chefão do tráfico da Cidade do México que decide realizar uma cirurgia de confirmação de gênero para recomeçar a vida sob a identidade de Emília Perez.

Para isso, ele contrata Rita (Zoe Saldana, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante), uma advogada que o ajuda a desaparecer. Anos depois, já em Londres, Emília deseja se reconectar com seus filhos, que vivem sob os cuidados de Jessi (Selena Gomez).

Musical

"Emília Perez" é um musical no qual os personagens cantam e dançam em situações improváveis, transitando de cenários cotidianos para espaços imaginários.

Cena do longa-metragem 'Emília Perez', de Jacques Audiard - STILL Cena do longa-metragem 'Emília Perez', de Jacques Audiard - STILL

As canções, assinadas por Clément Ducol e Camille, recebem coreografias de Damien Jalet, conseguem conferir um tom hipnotizante a algumas cenas.

Momentos como Selena Gomez filmando-se em um celular enquanto se transporta para um cenário paralelo, ou uma apresentação casual em um karaokê, criam um impacto visual interessante, embora estranhem inicialmente.

Estereótipos

"Emília Perez" vem enfrentando críticas pela abordagem de questões sensíveis do México por meio de um olhar europeu, além do elenco majoritariamente não-mexicano.

Selena Gomez, em particular, luta para entregar diálogos convincentes em espanhol, e sua atuação é inconsistente.

Em uma reviravolta, Emília decide militar por desaparecidos vítimas do narcotráfico. Em uma cena emblemática, mexicanos comuns cantam e dançam em apoio à causa, escancarando a percepção eurocêntrica sobre essa tragédia social.



Cena do longa-metragem 'Emília Perez', de Jacques Audiard - STILL Cena do longa-metragem 'Emília Perez', de Jacques Audiard - STILL

Outro ponto problemático ocorre quando a advogada Rita canta enquanto expõe a corrupção de figuras públicas em um jantar beneficente, sugerindo de forma caricatural que todo o governo mexicano está envolvido no crime.

Jacques Audiard não está impedido de explorar culturas além da sua, mas sua abordagem carece de nuances.

Uma comparação inevitável seria imaginar um musical francês sobre o tráfico no Rio de Janeiro: por mais interessante que pudesse ser, as críticas dos brasileiros seriam inevitáveis.

Desenvolvimento

Embora a ficção permita liberdades criativas, certas escolhas do roteiro desafiam a lógica, comprometendo o impacto da narrativa.

A exposição pública da protagonista após anos de reclusão, mesmo com sua nova identidade, é um exemplo de decisão que soa artificial, sem desenvolvimento necessário.

Um filme sobre o México com uma protagonista trans num momento em que Trump põe uma mão de ferro sob imigrantes e minorias dos EUA pode até ser atraente para uma perspectiva progressista do Norte Global, mas Audiard parece querer mascarar defeitos com espetáculos visuais.

É inegável que "Emília Perez" intriga, provoca e impressiona visualmente. Tem até cenas tocantes, como quando um dos filhos canta para a personagem de Gascón.

Contudo, a sua ambição sacrifica a coerência e recorre a estereótipos, enfraquecendo a reputação de "disruptivo". Entre esses erros e acertos, o longa não passa despercebido.

"Emília Perez" estreia no dia 6 de fevereiro.