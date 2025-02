Joyce Alane, Otto e Barbarize: festival PREAMP acontece nesta sexta (21) e sábado (22) no Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 22º edição do Festival PREAMP conta com 18 shows gratuitos de artistas convocados pelo edital e convidados, o palco foi montado no Cais do Alfândega

Nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife, a 22ª edição do festival PREAMP terá 18 shows gratuitos, tanto de artistas convocados pelo edital como dos convidados, Joyce Alane e Otto.

O palco foi armado no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife. “A proposta deste ano foi promover uma reflexão sobre a relação entre o passado e o futuro. A programação é um retrato dessa ideia, reunindo atrações que carregam nossas tradições ou que flertam com gêneros mais modernos.”, ressaltou.

Programação completa

Sexta-feira (21)

18h - Afoxé Oyá Alaxé

19h - Jambre

19h50 - TremSete

20h40 - Marcelo Cavalcante

21h30 - Zendo

22h20 - Platônicca

23h40 - Joyce Alane

DJ Nadejda nos intervalos

Sábado (22)

16h - Maracatu Nação Camaleão (cortejo com convidados)

18h - Edun Ará Sangô

18h50 - Caetana

19h40 - Briê

20h30 - Voz Nagô

21h20 - Etnia

22h20 - Barbarize

23h20 - Plugins

0h20 - Otto

DJ Infa Vermelho nos intervalos

Curadoria

Artistas foram selecionados por edital que contou com mais de 200 inscrições, além disso, curadoria formada por produtores e curadores convidados definiu seis atrações que integram a programação: Jambre, TremSete, Marcelo Cavalcante, Caetana, Briê e Voz Nagô.

Esses receberão uma mentoria voltada ao desenvolvimento de suas carreiras artísticas com profissionais renomados.

Entre os artistas, a organização do evento destaca a multiartista Caetana, com seu show "Futuro Caetana Afronordestina" que conta com uma fusão de maracatu, coco de roda e ciranda.

Outro nome de peso é o grupo Voz Nagô, que, com uma formação exclusivamente feminina, celebra a ancestralidade afro-brasileira. A artista Briê também se apresenta com seu show "INSANA", que mistura música, dança e espiritualidade.

