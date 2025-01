Selo recifense leva turnê 'Badsista and Friends' a Salvador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com produção da Brota, projeto eletrônico tem participações de Sammy Dreams (BA), Bassan (SP), Omoloko (RN) e Kabulom (MG) e Iury Andrew (PE)

A música eletrônica alcança novos voos na nova turnê "Badsista and Friends - Summer Tour 2025", que vai estrear em Salvador (BA) com produção pernambucana, neste sábado (1º).

A festa tem saída do barco do Terminal Marítimo da Ribeira, na capital baiana, e conta com presença de DJs que estão em ascensão na cena eletrônica.

São eles: Sammy Dreams (BA), Bassan (SP), Omoloko (RN) e Kabulom (MG), Iury Andrew (PE), além do DJ, MC e produtor cultural Badsista, presente em álbuns de Linn da Quebrada e Jup do Bairro.

"O 'Badsista and Friends' É um hub de encontros, e eu gosto de deixar todo mundo muito livre, já que o nosso público é receptivo ao que a gente vai propor", diz Badsista, ao JC.

Intercâmbio

A festa tem assinatura da Brota Produtora, do DJ e produtor Vands. É a primeira vez que o selo assina um evento fora de Pernambuco, após participar do Festival MADA (RN) em 2023.

"Fortalecer e evidenciar a cena underground nordestina sempre foi um dos objetivos da brota, entendendo que enfrentamos uma batalha muito parecida na busca por recursos e visibilidade, me dei a missão de usar essa plataforma como ponto de apoio para esse intercâmbio cultural entre nossas cenas", diz Vands.

"Fazer nossa estreia numa produção em Salvador já é um dos maiores ganhos de 2025 para a brota, e contar a visibilidade e o tamanho de Badsista, que vem dando uma força enorme pra gente aqui no Nordeste só torna esse momento mais precioso."

Turnê

Após Salvador, a turnê ainda tem datas marcadas em João Pessoa (PB), no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP).