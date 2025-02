Poeta pernambucano Fernando Monteiro morre aos 75 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fernando também era romancista e cineasta. A cerimônia de despedida será no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife

Fernando Monteiro era natural do Recife e além de escritor e poeta, era romancista, cineasta e bacharel em ciências sociais.

Ele faleceu na noite desta quarta-feira (12), aos 75 anos, deixando a esposa, Cristina Monteiro, e dois filhos, Carolina Monteiro, Cecília e Paulo.

O velório e o sepultamento serão nesta quinta-feira (13), no Cemitério de Santo Amaro.

Literatura e cinema

Fernando Monteiro começou na literatura com o poema Memória do Mar Sublevado, publicado em 1973.

Ao longo da carreira, foi reconhecido com prêmios importantes, como o Othon Bezerra de Melo, concedido pela Academia Pernambucana de Letras, por sua peça O Rei Póstumo.

Sua produção incluiu os livros Ecométrica (1984), vencedor do prêmio nacional da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, Hiléiade, publicado em Portugal, e A Interrogação dos Dias, lançado pelo Gabinete Português de Leitura.

Monteiro também se destacou com o romance, como a obra Aspades, ETs, Etc e A Cabeça no Fundo do Entulho, este último vencedor do Prêmio Revista BRAVO! de Literatura.

No cinema, dirigiu documentários e curtas-metragens culturais, com participação em festivais internacionais no México, Alemanha e Polônia.

Alcance internacional

Monteiro estudou Cinematografia em Roma e sua obra alcançou repercussão internacional. Nos últimos anos, seus livros foram relançados no formato digita.

A Cabeça no Fundo do Entulho figurou entre os sete melhores livros de literatura brasileira, segundo críticos da Revista Amálgama.

Amigos fazem homenagens nas redes sociais

A morte de Fernando Monteiro gerou comoção entre colegas e leitores, que publicaram homenagens nas redes sociais.

“Partiu nosso grande poeta, escritor e amigo Fernando Monteiro. Muita tristeza...”, escreveu um amigo.

“Fecham-se os olhos de mais um dos nossos gigantes”, disse outra mensagem.

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />