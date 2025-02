MC Tocha questiona ausência no Carnaval do Recife: 'Lutei muito pelo brega'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cantor MC Tocha, um dos pioneiros do brega-funk em Pernambuco, fez um pronunciamento questionando sua ausência na programação do Carnaval do Recife, incluindo o Festival Recife, Capital do Brega, realizado no Marco Zero no dia 07/02.

Além de questionar sua própria exclusão, ele também mencionou a ausência de outros artistas como Tayara Andreza, Dadá Boladão (com quem já fez dupla), Metal e MC Leozinho. "Não é só por mim, mas pelo brega. Faço das minhas palavras as de todos que não estão presentes e estão chateados", afirmou em vídeo.

O cantor direcionou sua queixa ao prefeito João Campos (PSB): "Precisamos de uma explicação plausível para isso. Será que participa só quem vocês querem?", questionou, mencionando também os empresários Thiago Gravações e Fábio Tenório.

"O Carnaval é muito importante para nós. Eu honro muito o que faço, luto muito pelo brega. Tenho certeza de que quem conviveu comigo sabe que tenho carinho pelos artistas, e por fazer as músicas baterem milhões de visualizações", finalizou.

Carnaval do Recife

A Prefeitura do Recife divulgou a programação do Carnaval do Recife nesta sexta-feira (14), incluindo polos como Marco Zero, Arsenal, Pátio de São Pedro, Samba na Moeda, Graças Instrumental, QG do Frevo e polos infantis.

O Festival Recife Capital do Brega contará com artistas como Anderson Neiff, Michelle Melo, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Sheldon, Tróia e outros.